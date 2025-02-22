https://ria.ru/20250222/tramp-2000947481.html

Ассошиэйтед Пресс подало в суд на чиновников из администрации Трампа

Ассошиэйтед Пресс подало в суд на чиновников из администрации Трампа - РИА Новости, 22.02.2025

Ассошиэйтед Пресс подало в суд на чиновников из администрации Трампа

Американское новостное агентство Ассошиэйтед Пресс подало в суд на чиновников администрации Дональда Трампа из-за недопуска на мероприятия с участием президента РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T06:24:00+03:00

2025-02-22T06:24:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американское новостное агентство Ассошиэйтед Пресс подало в суд на чиновников администрации Дональда Трампа из-за недопуска на мероприятия с участием президента США. "Ассошиэйтед Пресс подало в суд на трех чиновников администрации Трампа в пятницу из-за (отсутствия - ред,) доступа на президентские мероприятия, сославшись на свободу слова", - пишет агентство. Ассошиэйтед Пресс назвало неконституционной попытку Белого дома препятствовать использованию агентством названия "Мексиканский залив" вместо названия "Залив Америки", к которому поручил перейти Трамп. Агентство напоминает, что во вторник Трамп заявил, что агентство не допустят до участия в мероприятиях, пока оно не начнет называть залив, омывающий южное побережье США, "Заливом Америки". Ранее ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение администрации Трампа отказать агентству Ассошиэйтед Пресс в доступе на пресс-конференцию с премьером Индии Нарендрой Моди, назвав это "недопустимой эскалацией" и нарушением свободы прессы, сообщало издание Hill. Агентство неоднократно подвергалось критике со стороны миллиардера и главы департамента США по государственной эффективности Илона Маска. Так, недавно он высмеял Ассошиэйтед Пресс после сообщений о том, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США. До этого он назвал агентство "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав его за попытку опровергнуть информацию об инциденте с экс-президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.

https://ria.ru/20250219/tsenzura-2000323846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, индия, дональд трамп, нарендра моди, илон маск