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Ассошиэйтед Пресс подало в суд на чиновников из администрации Трампа - РИА Новости, 22.02.2025
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06:24 22.02.2025 (обновлено: 06:25 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/tramp-2000947481.html
Ассошиэйтед Пресс подало в суд на чиновников из администрации Трампа
Ассошиэйтед Пресс подало в суд на чиновников из администрации Трампа - РИА Новости, 22.02.2025
Ассошиэйтед Пресс подало в суд на чиновников из администрации Трампа
Американское новостное агентство Ассошиэйтед Пресс подало в суд на чиновников администрации Дональда Трампа из-за недопуска на мероприятия с участием президента РИА Новости, 22.02.2025
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американское новостное агентство Ассошиэйтед Пресс подало в суд на чиновников администрации Дональда Трампа из-за недопуска на мероприятия с участием президента США. "Ассошиэйтед Пресс подало в суд на трех чиновников администрации Трампа в пятницу из-за (отсутствия - ред,) доступа на президентские мероприятия, сославшись на свободу слова", - пишет агентство. Ассошиэйтед Пресс назвало неконституционной попытку Белого дома препятствовать использованию агентством названия "Мексиканский залив" вместо названия "Залив Америки", к которому поручил перейти Трамп. Агентство напоминает, что во вторник Трамп заявил, что агентство не допустят до участия в мероприятиях, пока оно не начнет называть залив, омывающий южное побережье США, "Заливом Америки". Ранее ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение администрации Трампа отказать агентству Ассошиэйтед Пресс в доступе на пресс-конференцию с премьером Индии Нарендрой Моди, назвав это "недопустимой эскалацией" и нарушением свободы прессы, сообщало издание Hill. Агентство неоднократно подвергалось критике со стороны миллиардера и главы департамента США по государственной эффективности Илона Маска. Так, недавно он высмеял Ассошиэйтед Пресс после сообщений о том, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США. До этого он назвал агентство "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав его за попытку опровергнуть информацию об инциденте с экс-президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.
https://ria.ru/20250219/tsenzura-2000323846.html
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в мире, сша, индия, дональд трамп, нарендра моди, илон маск
В мире, США, Индия, Дональд Трамп, Нарендра Моди, Илон Маск
Ассошиэйтед Пресс подало в суд на чиновников из администрации Трампа

AP подало в суд на трех чиновников Трампа из-за недопуска на мероприятия

© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американское новостное агентство Ассошиэйтед Пресс подало в суд на чиновников администрации Дональда Трампа из-за недопуска на мероприятия с участием президента США.
"Ассошиэйтед Пресс подало в суд на трех чиновников администрации Трампа в пятницу из-за (отсутствия - ред,) доступа на президентские мероприятия, сославшись на свободу слова", - пишет агентство.
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Ассошиэйтед Пресс назвало неконституционной попытку Белого дома препятствовать использованию агентством названия "Мексиканский залив" вместо названия "Залив Америки", к которому поручил перейти Трамп.
Агентство напоминает, что во вторник Трамп заявил, что агентство не допустят до участия в мероприятиях, пока оно не начнет называть залив, омывающий южное побережье США, "Заливом Америки".
Ранее ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение администрации Трампа отказать агентству Ассошиэйтед Пресс в доступе на пресс-конференцию с премьером Индии Нарендрой Моди, назвав это "недопустимой эскалацией" и нарушением свободы прессы, сообщало издание Hill.
Агентство неоднократно подвергалось критике со стороны миллиардера и главы департамента США по государственной эффективности Илона Маска. Так, недавно он высмеял Ассошиэйтед Пресс после сообщений о том, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США. До этого он назвал агентство "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав его за попытку опровергнуть информацию об инциденте с экс-президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.
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