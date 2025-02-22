Ассошиэйтед Пресс подало в суд на чиновников из администрации Трампа
AP подало в суд на трех чиновников Трампа из-за недопуска на мероприятия
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Американское новостное агентство Ассошиэйтед Пресс подало в суд на чиновников администрации Дональда Трампа из-за недопуска на мероприятия с участием президента США.
"Ассошиэйтед Пресс подало в суд на трех чиновников администрации Трампа в пятницу из-за (отсутствия - ред,) доступа на президентские мероприятия, сославшись на свободу слова", - пишет агентство.
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Ассошиэйтед Пресс назвало неконституционной попытку Белого дома препятствовать использованию агентством названия "Мексиканский залив" вместо названия "Залив Америки", к которому поручил перейти Трамп.
Агентство напоминает, что во вторник Трамп заявил, что агентство не допустят до участия в мероприятиях, пока оно не начнет называть залив, омывающий южное побережье США, "Заливом Америки".
Ранее ассоциация корреспондентов Белого дома (WHCA) резко осудила решение администрации Трампа отказать агентству Ассошиэйтед Пресс в доступе на пресс-конференцию с премьером Индии Нарендрой Моди, назвав это "недопустимой эскалацией" и нарушением свободы прессы, сообщало издание Hill.
Агентство неоднократно подвергалось критике со стороны миллиардера и главы департамента США по государственной эффективности Илона Маска. Так, недавно он высмеял Ассошиэйтед Пресс после сообщений о том, что оно получило более 52 миллионов долларов из бюджета США. До этого он назвал агентство "крайне левой пропагандистской машиной", раскритиковав его за попытку опровергнуть информацию об инциденте с экс-президентом США Джо Байденом, когда тот застыл на публике.
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