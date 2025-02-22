https://ria.ru/20250222/tramp-2000943385.html

Трамп уволил главу генштаба США

Трамп уволил главу генштаба США - РИА Новости, 22.02.2025

Трамп уволил главу генштаба США

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна. Об этом он... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T04:06:00+03:00

2025-02-22T04:06:00+03:00

2025-02-22T04:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social."Я хочу поблагодарить генерала Чарльза Брауна за его более чем 40-летнюю службу нашей стране, в том числе в качестве нынешнего председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, и я желаю ему и его семье великого будущего", - написал Трамп. Как заявил Трамп, он номинирует на позицию генерал-лейтенанта ВВС Дэна "Разина" Кейна. Кандидатуру должен теперь утвердить сенат. Браун стал вторым после Колина Пауэлла темнокожим на высшей военной должности.

https://ria.ru/20250220/pentagon-2000426703.html

https://ria.ru/20250121/tramp-1994739097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, колин пауэлл