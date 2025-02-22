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Трамп уволил главу генштаба США - РИА Новости, 22.02.2025
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04:06 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/tramp-2000943385.html
Трамп уволил главу генштаба США
Трамп уволил главу генштаба США - РИА Новости, 22.02.2025
Трамп уволил главу генштаба США
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна. Об этом он... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T04:06:00+03:00
2025-02-22T04:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social."Я хочу поблагодарить генерала Чарльза Брауна за его более чем 40-летнюю службу нашей стране, в том числе в качестве нынешнего председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, и я желаю ему и его семье великого будущего", - написал Трамп. Как заявил Трамп, он номинирует на позицию генерал-лейтенанта ВВС Дэна "Разина" Кейна. Кандидатуру должен теперь утвердить сенат. Браун стал вторым после Колина Пауэлла темнокожим на высшей военной должности.
https://ria.ru/20250220/pentagon-2000426703.html
https://ria.ru/20250121/tramp-1994739097.html
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в мире, сша, дональд трамп, колин пауэлл
В мире, США, Дональд Трамп, Колин Пауэлл
Трамп уволил главу генштаба США

Трамп уволил главу Объединенного комитета начальников штабов Брауна

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отправил в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
"Я хочу поблагодарить генерала Чарльза Брауна за его более чем 40-летнюю службу нашей стране, в том числе в качестве нынешнего председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, и я желаю ему и его семье великого будущего", - написал Трамп.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Хегсет может уволить генералов, несогласных с позицией Трампа, пишут СМИ
20 февраля, 00:37
Как заявил Трамп, он номинирует на позицию генерал-лейтенанта ВВС Дэна "Разина" Кейна. Кандидатуру должен теперь утвердить сенат.
Браун стал вторым после Колина Пауэлла темнокожим на высшей военной должности.
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Трамп рассказал о работе над увольнением назначенцев бывшей администрации
21 января, 08:48
 
В миреСШАДональд ТрампКолин Пауэлл
 
 
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