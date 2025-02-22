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Трамп обошел вопрос, считает ли он Путина диктатором - РИА Новости, 22.02.2025
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02:41 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/tramp-2000941520.html
Трамп обошел вопрос, считает ли он Путина диктатором
Трамп обошел вопрос, считает ли он Путина диктатором - РИА Новости, 22.02.2025
Трамп обошел вопрос, считает ли он Путина диктатором
Президент США Дональд Трамп обошел вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина диктатором: вместо этого он предпочел сконцентрироваться на... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T02:41:00+03:00
2025-02-22T02:41:00+03:00
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обошел вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина диктатором: вместо этого он предпочел сконцентрироваться на урегулировании конфликта на Украине. Журналист в Белом доме напрямую спросил Трампа, считает ли он Путина диктатором. "Я думаю, что президент Путин и президент (Владимир) Зеленский должны встретиться. Потому что мы хотим прекратить убийства", - ответил американский президент. Несколькими днями ранее Трамп назвал Зеленского "неудавшимся комиком" и "диктатором". Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Оскорбительные высказывания в адрес Путина ранее неоднократно позволял себе экс-президент США Джо Байден. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти". Трамп возлагает на своего предшественника ответственность за украинский кризис.
https://ria.ru/20250220/trump-2000636345.html
https://ria.ru/20250126/tramp-1995516995.html
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в мире, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп обошел вопрос, считает ли он Путина диктатором

Президент США Трамп обошел вопрос, считает ли он Путина диктатором

© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обошел вопрос, считает ли он российского лидера Владимира Путина диктатором: вместо этого он предпочел сконцентрироваться на урегулировании конфликта на Украине.
Журналист в Белом доме напрямую спросил Трампа, считает ли он Путина диктатором. "Я думаю, что президент Путин и президент (Владимир) Зеленский должны встретиться. Потому что мы хотим прекратить убийства", - ответил американский президент.
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Трамп ненавидит Зеленского, пишут СМИ
20 февраля, 19:06
Несколькими днями ранее Трамп назвал Зеленского "неудавшимся комиком" и "диктатором". Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
Оскорбительные высказывания в адрес Путина ранее неоднократно позволял себе экс-президент США Джо Байден. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".
Трамп возлагает на своего предшественника ответственность за украинский кризис.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Трамп сделал новое заявление о Путине
26 января, 09:04
 
В миреСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампДжо Байден
 
 
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