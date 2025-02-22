https://ria.ru/20250222/tramp-2000938175.html
Трамп пожелал немцам удачи на выборах в Германии
Трамп пожелал немцам удачи на выборах в Германии - РИА Новости, 22.02.2025
Трамп пожелал немцам удачи на выборах в Германии
Президент США Дональд Трамп в ответ на просьбу прокомментировать предстоящие в воскресенье парламентские выборы в Германии пожелал немцам удачи. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T01:16:00+03:00
2025-02-22T01:16:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на просьбу прокомментировать предстоящие в воскресенье парламентские выборы в Германии пожелал немцам удачи. "У кого выборы, в Германии? Желаю удачи, у нас есть свои проблемы", - сказал Трамп в Белом доме. Позиция новой администрации США расстроила некоторых европейских политиков. Штаты критиковали Германию по вопросам прав человека, отмены результатов выборов в Румынии, после речи вице-президента Джэй-Ди Вэнса в Мюнхене расплакался организатор конференции по безопасности. В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы, что стало возможным благодаря прошлогоднему распаду правившей коалиции социал-демократов канцлера Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии. Опросы сулят триумф правому оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также второе место - еще более правой "Альтернативе для Германии".
https://ria.ru/20250112/tramp-1993304462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, германия, сша, румыния, дональд трамп, олаф шольц, христианско-социальный союз
В мире, Германия, США, Румыния, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Христианско-социальный союз
Трамп пожелал немцам удачи на выборах в Германии
Трамп в ответ на вопрос о выборах в Германии заявил, что у США свои проблемы