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Трамп пожелал немцам удачи на выборах в Германии - РИА Новости, 22.02.2025
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01:16 22.02.2025 (обновлено: 01:45 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/tramp-2000938175.html
Трамп пожелал немцам удачи на выборах в Германии
Трамп пожелал немцам удачи на выборах в Германии - РИА Новости, 22.02.2025
Трамп пожелал немцам удачи на выборах в Германии
Президент США Дональд Трамп в ответ на просьбу прокомментировать предстоящие в воскресенье парламентские выборы в Германии пожелал немцам удачи. РИА Новости, 22.02.2025
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на просьбу прокомментировать предстоящие в воскресенье парламентские выборы в Германии пожелал немцам удачи. "У кого выборы, в Германии? Желаю удачи, у нас есть свои проблемы", - сказал Трамп в Белом доме. Позиция новой администрации США расстроила некоторых европейских политиков. Штаты критиковали Германию по вопросам прав человека, отмены результатов выборов в Румынии, после речи вице-президента Джэй-Ди Вэнса в Мюнхене расплакался организатор конференции по безопасности. В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы, что стало возможным благодаря прошлогоднему распаду правившей коалиции социал-демократов канцлера Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии. Опросы сулят триумф правому оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также второе место - еще более правой "Альтернативе для Германии".
https://ria.ru/20250112/tramp-1993304462.html
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в мире, германия, сша, румыния, дональд трамп, олаф шольц, христианско-социальный союз
В мире, Германия, США, Румыния, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Христианско-социальный союз
Трамп пожелал немцам удачи на выборах в Германии

Трамп в ответ на вопрос о выборах в Германии заявил, что у США свои проблемы

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на просьбу прокомментировать предстоящие в воскресенье парламентские выборы в Германии пожелал немцам удачи.
"У кого выборы, в Германии? Желаю удачи, у нас есть свои проблемы", - сказал Трамп в Белом доме.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
В Германии опасаются, что Трамп может улучшить шансы Шольца на выборах
12 января, 02:45
Позиция новой администрации США расстроила некоторых европейских политиков. Штаты критиковали Германию по вопросам прав человека, отмены результатов выборов в Румынии, после речи вице-президента Джэй-Ди Вэнса в Мюнхене расплакался организатор конференции по безопасности.
В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы, что стало возможным благодаря прошлогоднему распаду правившей коалиции социал-демократов канцлера Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии. Опросы сулят триумф правому оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также второе место - еще более правой "Альтернативе для Германии".
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Вчера, 20:01
 
В миреГерманияСШАРумынияДональд ТрампОлаф ШольцХристианско-социальный союз
 
 
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