https://ria.ru/20250222/tramp-2000938175.html

Трамп пожелал немцам удачи на выборах в Германии

Трамп пожелал немцам удачи на выборах в Германии - РИА Новости, 22.02.2025

Трамп пожелал немцам удачи на выборах в Германии

Президент США Дональд Трамп в ответ на просьбу прокомментировать предстоящие в воскресенье парламентские выборы в Германии пожелал немцам удачи. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T01:16:00+03:00

2025-02-22T01:16:00+03:00

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олаф шольц

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на просьбу прокомментировать предстоящие в воскресенье парламентские выборы в Германии пожелал немцам удачи. "У кого выборы, в Германии? Желаю удачи, у нас есть свои проблемы", - сказал Трамп в Белом доме. Позиция новой администрации США расстроила некоторых европейских политиков. Штаты критиковали Германию по вопросам прав человека, отмены результатов выборов в Румынии, после речи вице-президента Джэй-Ди Вэнса в Мюнхене расплакался организатор конференции по безопасности. В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы, что стало возможным благодаря прошлогоднему распаду правившей коалиции социал-демократов канцлера Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии. Опросы сулят триумф правому оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также второе место - еще более правой "Альтернативе для Германии".

https://ria.ru/20250112/tramp-1993304462.html

https://ria.ru/20250221/berbok-2000905700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, сша, румыния, дональд трамп, олаф шольц, христианско-социальный союз