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Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев - РИА Новости, 22.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:53 22.02.2025 (обновлено: 05:33 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/tramp-2000936686.html
Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев
Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев - РИА Новости, 22.02.2025
Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать Штатам 400-500 миллиардов долларов. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T00:53:00+03:00
2025-02-22T05:33:00+03:00
киев
сша
в мире
дональд трамп
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специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать Штатам 400-500 миллиардов долларов."Думаю, мы очень близки. Думаю, они хотят этого. Им это нравится. Это большая сделка. &lt;...&gt; Мы подпишем соглашения, надеюсь, в короткий срок, которым будет обеспечено возвращение нам 400-500 миллиардов", — сказал он.Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса."Мы тратим нашу казну, они проливают кровь, но мы тратим казну на страну, которая очень далеко. Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим. &lt;...&gt; Я должен был убедиться, что Россия хочет сделки. Думаю, у нас получится", — добавил президент США.Третьего февраля Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам глава режима на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
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Киев, США, В мире, Дональд Трамп, Россия, Специальная военная операция на Украине
Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев

Трамп: Киев должен будет компенсировать США 400-500 миллиардов долларов

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое достижение сделки с Киевом об обязательствах компенсировать Штатам 400-500 миллиардов долларов.
"Думаю, мы очень близки. Думаю, они хотят этого. Им это нравится. Это большая сделка. <...> Мы подпишем соглашения, надеюсь, в короткий срок, которым будет обеспечено возвращение нам 400-500 миллиардов", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Трамп пообещал Киеву проблемы в случае отказа от договора о минералах
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Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса.
"Мы тратим нашу казну, они проливают кровь, но мы тратим казну на страну, которая очень далеко. Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим. <...> Я должен был убедиться, что Россия хочет сделки. Думаю, у нас получится", — добавил президент США.
Третьего февраля Трамп заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам глава режима на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
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