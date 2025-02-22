Трамп знает Зеленского как облупленного, считает Пушков
Сенатор Пушков: Европе не удастся переубедить Трампа в его взглядах на Украину
© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Европейцам не удастся переубедить президента США Дональда Трампа в его взглядах на Украину, поскольку он знает президента Владимира Зеленского "как облупленного" и сформировал свое мнение о нем, написал сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор прокомментировал слова польского посла в Париже Яна Эмерика Росцишевского о том, что президент Франции Эммануэль Макрон сможет убедить Трампа на предстоящих переговорах в возможной предвзятости его взглядов на Украину.
В четверг Макрон подтвердил, что посетит Вашингтон на следующей неделе. Как сообщили в Белом доме, французский президент проведет переговоры с Трампом 24 февраля.
Издание Figaro в пятницу опубликовало опрос, проведенный среди французов, из которого следует, что более 80% опрошенных не верят в то, что Макрон сможет убедить американского лидера включить Евросоюз в переговоры по Украине.
"Во-первых, какая "предвзятость", если Трамп знает Зеленского как облупленного и вполне сформировал мнение о нем, а потому все время говорит о необходимости выборов. Во-вторых, почему Трамп должен верить своим европейским идейным и политическим противникам, которые не хотели его прихода к власти", - написал Пушков.
Сенатор добавил, что, как только будет доказано, что американская помощь Украине была частично расхищена, о чем, по мнению сенатора, Трамп уже подозревает, то европейцам "будет нечего сказать".
В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.