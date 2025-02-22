https://ria.ru/20250222/tramp-2000936080.html

Трамп пообещал Киеву проблемы в случае отказа от договора о минералах

Трамп пообещал Киеву проблемы в случае отказа от договора о минералах - РИА Новости, 22.02.2025

Трамп пообещал Киеву проблемы в случае отказа от договора о минералах

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T00:38:00+03:00

2025-02-22T00:38:00+03:00

2025-02-22T00:56:00+03:00

киев

украина

сша

в мире

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000717633_0:144:3075:1875_1920x0_80_0_0_422499c515d7723852d2143c160529b1.jpg

ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий."Так что мы планируем либо заключить сделку, либо у нас с ними (с Украиной - ред.) будет много проблем. Теперь мы собираемся подписать соглашение, чтобы обеспечить безопасность, потому что мы должны это сделать", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.

https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000898847.html

киев

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, украина, сша, в мире, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности