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Трамп пообещал Киеву проблемы в случае отказа от договора о минералах
Трамп пообещал Киеву проблемы в случае отказа от договора о минералах - РИА Новости, 22.02.2025
Трамп пообещал Киеву проблемы в случае отказа от договора о минералах
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T00:38:00+03:00
2025-02-22T00:38:00+03:00
2025-02-22T00:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить с американцами соглашение о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых, либо столкнуться с рядом последствий."Так что мы планируем либо заключить сделку, либо у нас с ними (с Украиной - ред.) будет много проблем. Теперь мы собираемся подписать соглашение, чтобы обеспечить безопасность, потому что мы должны это сделать", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.Трамп ранее обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь. Во время выступления на инвестиционном саммите в Майами Трамп сказал, что "не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна". Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, сша, в мире, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
Киев, Украина, США, В мире, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Трамп пообещал Киеву проблемы в случае отказа от договора о минералах
Трамп: Киев либо подписывает соглашение о минералах, либо у него будут проблемы