https://ria.ru/20250222/tramp-2000935033.html
Трамп заявил, что не приедет в Москву на 80-летие Победы
Трамп заявил, что не приедет в Москву на 80-летие Победы - РИА Новости, 22.02.2025
Трамп заявил, что не приедет в Москву на 80-летие Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет в Москву на 80-летие победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T00:24:00+03:00
2025-02-22T00:24:00+03:00
2025-02-22T00:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет в Москву на 80-летие победы в Великой Отечественной войне."Нет, я не поеду", - заявил Трамп, которого цитирует пул Белого дома в ответ на соответствующий вопрос.Ранее французский журнал Le Point сообщил со ссылкой на источники, что Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы. В Кремле заявляли, что таких договоренностей нет.
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80-летие победы в великой отечественной войне, москва, в мире, дональд трамп, сша
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, В мире, Дональд Трамп, США
Трамп заявил, что не приедет в Москву на 80-летие Победы
Трамп заявил, что не приедет в Москву на годовщину празднования Дня Победы