https://ria.ru/20250222/tramp-2000935033.html

Трамп заявил, что не приедет в Москву на 80-летие Победы

Трамп заявил, что не приедет в Москву на 80-летие Победы - РИА Новости, 22.02.2025

Трамп заявил, что не приедет в Москву на 80-летие Победы

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет в Москву на 80-летие победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T00:24:00+03:00

2025-02-22T00:24:00+03:00

2025-02-22T00:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет в Москву на 80-летие победы в Великой Отечественной войне."Нет, я не поеду", - заявил Трамп, которого цитирует пул Белого дома в ответ на соответствующий вопрос.Ранее французский журнал Le Point сообщил со ссылкой на источники, что Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы. В Кремле заявляли, что таких договоренностей нет.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000928305.html

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

80-летие победы в великой отечественной войне, москва, в мире, дональд трамп, сша