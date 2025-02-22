Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не приедет в Москву на 80-летие Победы - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:24 22.02.2025 (обновлено: 00:32 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/tramp-2000935033.html
Трамп заявил, что не приедет в Москву на 80-летие Победы
Трамп заявил, что не приедет в Москву на 80-летие Победы - РИА Новости, 22.02.2025
Трамп заявил, что не приедет в Москву на 80-летие Победы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет в Москву на 80-летие победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T00:24:00+03:00
2025-02-22T00:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
в мире
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224868_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_0f408b495ea8fca2cb9fbed47acd35ab.jpg
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет в Москву на 80-летие победы в Великой Отечественной войне."Нет, я не поеду", - заявил Трамп, которого цитирует пул Белого дома в ответ на соответствующий вопрос.Ранее французский журнал Le Point сообщил со ссылкой на источники, что Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы. В Кремле заявляли, что таких договоренностей нет.
https://ria.ru/20250221/tramp-2000928305.html
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224868_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f3d84f8d1fee9bbe192160af4f6448a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
80-летие победы в великой отечественной войне, москва, в мире, дональд трамп, сша
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, В мире, Дональд Трамп, США
Трамп заявил, что не приедет в Москву на 80-летие Победы

Трамп заявил, что не приедет в Москву на годовщину празднования Дня Победы

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет в Москву на 80-летие победы в Великой Отечественной войне.
"Нет, я не поеду", - заявил Трамп, которого цитирует пул Белого дома в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее французский журнал Le Point сообщил со ссылкой на источники, что Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы. В Кремле заявляли, что таких договоренностей нет.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В США раскрыли, что Трамп на самом деле думает о России
Вчера, 22:50
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваВ миреДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала