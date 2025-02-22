https://ria.ru/20250222/tramp-2000934550.html

Песков оценил возможность визита Трампа в Москву на 9 Мая

Песков оценил возможность визита Трампа в Москву на 9 Мая - РИА Новости, 22.02.2025

Песков оценил возможность визита Трампа в Москву на 9 Мая

Договоренностей о возможном визите президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 9 Мая нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T00:13:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Договоренностей о возможном визите президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 9 Мая нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию РБК."Нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, достигнута ли соответствующая договоренность.Ранее французский журнал Le Point сообщил со ссылкой на источники, что Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, дональд трамп, дмитрий песков, сша, россия