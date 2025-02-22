https://ria.ru/20250222/tramp-2000934550.html
Песков оценил возможность визита Трампа в Москву на 9 Мая
Песков оценил возможность визита Трампа в Москву на 9 Мая - РИА Новости, 22.02.2025
Песков оценил возможность визита Трампа в Москву на 9 Мая
Договоренностей о возможном визите президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 9 Мая нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T00:13:00+03:00
2025-02-22T00:13:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Договоренностей о возможном визите президента США Дональда Трампа в Москву на празднование 9 Мая нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию РБК."Нет", - сказал Песков в ответ на вопрос, достигнута ли соответствующая договоренность.Ранее французский журнал Le Point сообщил со ссылкой на источники, что Трамп приедет в Москву на празднование Дня Победы.
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Песков оценил возможность визита Трампа в Москву на 9 Мая
Песков: договоренностей о возможном визите Трампа в Москву на 9 Мая нет