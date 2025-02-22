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"Это шокирует всех". Трамп собирается повторить поступок Рузвельта - РИА Новости, 22.02.2025
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08:00 22.02.2025 (обновлено: 20:28 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/tramp-2000602050.html
"Это шокирует всех". Трамп собирается повторить поступок Рузвельта
"Это шокирует всех". Трамп собирается повторить поступок Рузвельта - РИА Новости, 22.02.2025
"Это шокирует всех". Трамп собирается повторить поступок Рузвельта
Президент США заподозрил правительство в крупнейшей экономической афере. Самое больше хранилище драгоценных металлов в мире может оказаться пустым. Дональд... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T08:00:00+03:00
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сша
кентукки
вашингтон (штат)
дональд трамп
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Президент США заподозрил правительство в крупнейшей экономической афере. Самое больше хранилище драгоценных металлов в мире может оказаться пустым. Дональд Трамп распорядился выяснить, что случилось с половиной золотого запаса страны. Чем это грозит мировой экономике — в материале РИА Новости.Как швейцарские часыШтат Кентукки известен бурбоном, рестораном быстрого питания KFC и базой армии США Форт-Нокс. Правда, на территории военного городка знаменитого фастфуда из курицы нет. Зато есть половина золотого запаса США, надежно спрятанная в хранилище Министерства финансов.Именно сюда и обратил свой пристальный взгляд Илон Маск, ныне возглавляющий департамент эффективности госуправления (DOGE)."Кто подтвердит, что золото не украдено из Форт-Нокса? Может, оно там, а может — нет. Золото принадлежит американскому обществу! Мы хотим знать, что оно все еще там", — написал он в соцсети Х.Ранее сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол попросил DOGE провести специальную проверку. Задача не из простых — Форт-Нокс любит секреты и не любит посторонних.Там такая система безопасности, что есть поговорка: "Надежный, как Форт-Нокс". Ограбления в стиле голливудского кино здесь невозможны.За это отвечает полиция Монетного двора — старейший федеральный правоохранительный орган США. У каждого сотрудника за спиной три месяца базового обучения и пять недель полевой подготовки. В крайнем случае подключат военных.Дрель и взрывчатка грабителям не помогут. Дверь толщиной 53 сантиметра весит двадцать тонн. Замок кодовый. Чтобы открыть хранилище, надо набрать определенные комбинации символов. Полностью пароль не знает никто. Само хранилище представляет собой зарытый в землю двухэтажный стальной сейф площадью 370 квадратных метров.Особый гость"Мы собираемся отправиться в любимый Форт-Нокс, чтобы убедиться в сохранности золота. Если его там не окажется, мы очень огорчимся", — сказал Трамп. Президент США — единственный человек, который имеет право беспрепятственного доступа в Форт-Нокс. У него "VIP-пропуск" во все помещения хранилища. Любопытно, что только Франклин Рузвельт воспользовался этой привилегией, совершив визит в 1943-м.Даже сенатору вход запрещен. Республиканец Майк Ли, комментируя Маска, сообщил, что свободно посещает все американские военные базы, за исключением этой: "Говорят, просто не пустят — и все". Возможно, теперь Минфин смягчится.Из-за такой секретности вокруг Форт-Нокса возникло много легенд. Конспирологи десятилетиями твердили, что золотые слитки в хранилищах на самом деле — покрашенные вольфрамовые бруски.В 1974-м группе журналистов и конгрессменов из десяти человек разрешили убедиться в том, что это не так. "Посетители видят золото в Форт-Ноксе — оно там есть", — под такой шапкой вышла New York Times на следующий день.Только сорок три года спустя, в первый президентский срок Трампа, ворота Форт-Нокса снова открыли для депутатов. Их сопровождали министр финансов Стив Мнучин и губернатор Кентукки Мэтта Бевина. И вот Трамп распорядился провести еще одну проверку. Возможно, и сам приедет, повторив Рузвельта.Двойной капканРыночная стоимость золота Форт-Нокса — 435 миллиардов долларов. По данным государственного Монетного двора, сейчас там 59% общего запаса казначейства — 147,3 миллиона унций. В другом крупном хранилище, в Вест-Поинте — 54 миллиона."Думаю, золото там", — успокоил общественность бывший конгрессмен Рон Пол, отец Рэнда Пола. Многие годы он посвятил аудиту Форт-Нокса. В 2011-м представил парламенту "Закон о прозрачности золотых резервов" и добился отчета о содержимом хранилища. Золото в слитках оказалось не самой высокой пробы — 91,7%.Отставной политик, впрочем, отмечает, что важен и другой вопрос. Похоже, не все сокровища Форт-Нокса принадлежат правительству. Государственное золото порой сдают в аренду. "Бывает много заимствований и уловок", — пояснил Рон Пол.Когда-то эти запасы обеспечивали доллар. Однако в 1971-м американскую валюту отвязали от золотого стандарта. Тем не менее слитки очень нужны. "На всякий случай", — объясняют в Федеральной резервной системе. По сути, драгметалл стал физическим активом в распоряжении государства.Если выяснится, что золота в Форт-Ноксе меньше, чем уверяют в Минфине, или его вообще нет (что, конечно, маловероятно), это нанесет сильнейший удар по мировой экономике, не говоря уже о деловой репутации США. Журнал Newsweek предупреждает: любое расхождение между официальными данными и реальностью чревато "бурной реакцией" на международных рынках.Но быстрого результата ждать не стоит. На взвешивание и оценку запасов уйдет "целая вечность", считает директор по исследованиям Bullion Vault Адриан Эш. Процедура дорогостоящая, потребует привлечения сотен экспертов. Однако давать задний ход поздно. Трампу лишь остается надеяться, что ситуация в Форт-Ноксе лучше, чем он думает.
сша
кентукки
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РИА Новости
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5
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96
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сша, кентукки, вашингтон (штат), дональд трамп, рэнд пол, рон пол
США, Кентукки, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Рэнд Пол, Рон Пол
"Это шокирует всех". Трамп собирается повторить поступок Рузвельта

Члены конгресса США могут совершить третий в истории визит в хранилище Форт-Нокс

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Президент США заподозрил правительство в крупнейшей экономической афере. Самое больше хранилище драгоценных металлов в мире может оказаться пустым. Дональд Трамп распорядился выяснить, что случилось с половиной золотого запаса страны. Чем это грозит мировой экономике — в материале РИА Новости.

Как швейцарские часы

Штат Кентукки известен бурбоном, рестораном быстрого питания KFC и базой армии США Форт-Нокс. Правда, на территории военного городка знаменитого фастфуда из курицы нет. Зато есть половина золотого запаса США, надежно спрятанная в хранилище Министерства финансов.
© Flickr / cliff1066Хранилище золотого запаса США на базе Форт-Нокс
Хранилище золотого запаса США на базе Форт-Нокс - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Flickr / cliff1066
Хранилище золотого запаса США на базе Форт-Нокс
Именно сюда и обратил свой пристальный взгляд Илон Маск, ныне возглавляющий департамент эффективности госуправления (DOGE).
"Кто подтвердит, что золото не украдено из Форт-Нокса? Может, оно там, а может — нет. Золото принадлежит американскому обществу! Мы хотим знать, что оно все еще там", — написал он в соцсети Х.
Ранее сенатор-республиканец от Кентукки Рэнд Пол попросил DOGE провести специальную проверку. Задача не из простых — Форт-Нокс любит секреты и не любит посторонних.
Там такая система безопасности, что есть поговорка: "Надежный, как Форт-Нокс". Ограбления в стиле голливудского кино здесь невозможны.
За это отвечает полиция Монетного двора — старейший федеральный правоохранительный орган США. У каждого сотрудника за спиной три месяца базового обучения и пять недель полевой подготовки. В крайнем случае подключат военных.
Дрель и взрывчатка грабителям не помогут. Дверь толщиной 53 сантиметра весит двадцать тонн. Замок кодовый. Чтобы открыть хранилище, надо набрать определенные комбинации символов. Полностью пароль не знает никто. Само хранилище представляет собой зарытый в землю двухэтажный стальной сейф площадью 370 квадратных метров.
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск в Овальном кабинете Белого дома
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома

Особый гость

"Мы собираемся отправиться в любимый Форт-Нокс, чтобы убедиться в сохранности золота. Если его там не окажется, мы очень огорчимся", — сказал Трамп.
Президент США — единственный человек, который имеет право беспрепятственного доступа в Форт-Нокс. У него "VIP-пропуск" во все помещения хранилища. Любопытно, что только Франклин Рузвельт воспользовался этой привилегией, совершив визит в 1943-м.
Даже сенатору вход запрещен. Республиканец Майк Ли, комментируя Маска, сообщил, что свободно посещает все американские военные базы, за исключением этой: "Говорят, просто не пустят — и все". Возможно, теперь Минфин смягчится.
© AP PhotoПрезидент США Франклин Делано Рузвельт
Президент США Франклин Делано Рузвельт - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo
Президент США Франклин Делано Рузвельт
Из-за такой секретности вокруг Форт-Нокса возникло много легенд. Конспирологи десятилетиями твердили, что золотые слитки в хранилищах на самом деле — покрашенные вольфрамовые бруски.
В 1974-м группе журналистов и конгрессменов из десяти человек разрешили убедиться в том, что это не так. "Посетители видят золото в Форт-Ноксе — оно там есть", — под такой шапкой вышла New York Times на следующий день.
Только сорок три года спустя, в первый президентский срок Трампа, ворота Форт-Нокса снова открыли для депутатов. Их сопровождали министр финансов Стив Мнучин и губернатор Кентукки Мэтта Бевина. И вот Трамп распорядился провести еще одну проверку. Возможно, и сам приедет, повторив Рузвельта.
© AP Photo / Matt SlocumИзображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Matt Slocum
Изображение Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре

Двойной капкан

Рыночная стоимость золота Форт-Нокса — 435 миллиардов долларов. По данным государственного Монетного двора, сейчас там 59% общего запаса казначейства — 147,3 миллиона унций. В другом крупном хранилище, в Вест-Поинте — 54 миллиона.
"Думаю, золото там", — успокоил общественность бывший конгрессмен Рон Пол, отец Рэнда Пола. Многие годы он посвятил аудиту Форт-Нокса. В 2011-м представил парламенту "Закон о прозрачности золотых резервов" и добился отчета о содержимом хранилища. Золото в слитках оказалось не самой высокой пробы — 91,7%.
Отставной политик, впрочем, отмечает, что важен и другой вопрос. Похоже, не все сокровища Форт-Нокса принадлежат правительству. Государственное золото порой сдают в аренду. "Бывает много заимствований и уловок", — пояснил Рон Пол.
© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки
Когда-то эти запасы обеспечивали доллар. Однако в 1971-м американскую валюту отвязали от золотого стандарта. Тем не менее слитки очень нужны. "На всякий случай", — объясняют в Федеральной резервной системе. По сути, драгметалл стал физическим активом в распоряжении государства.
Если выяснится, что золота в Форт-Ноксе меньше, чем уверяют в Минфине, или его вообще нет (что, конечно, маловероятно), это нанесет сильнейший удар по мировой экономике, не говоря уже о деловой репутации США. Журнал Newsweek предупреждает: любое расхождение между официальными данными и реальностью чревато "бурной реакцией" на международных рынках.
Но быстрого результата ждать не стоит. На взвешивание и оценку запасов уйдет "целая вечность", считает директор по исследованиям Bullion Vault Адриан Эш. Процедура дорогостоящая, потребует привлечения сотен экспертов. Однако давать задний ход поздно. Трампу лишь остается надеяться, что ситуация в Форт-Ноксе лучше, чем он думает.
 
СШАКентуккиВашингтон (штат)Дональд ТрампРэнд ПолРон Пол
 
 
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