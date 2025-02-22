https://ria.ru/20250222/torgovlja-2000974331.html

Торговля России и Германии за годы правления Шольца сократилась в шесть раз

Торговля России и Германии за годы правления Шольца сократилась в шесть раз - РИА Новости, 22.02.2025

Торговля России и Германии за годы правления Шольца сократилась в шесть раз

Российско-немецкая торговля за годы правления Олафа Шольца сократилась в шесть раз на фоне европейских санкций: если еще в 2021 году Германия входила в число... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T12:04:00+03:00

2025-02-22T12:04:00+03:00

2025-02-22T12:04:00+03:00

экономика

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олаф шольц

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российско-немецкая торговля за годы правления Олафа Шольца сократилась в шесть раз на фоне европейских санкций: если еще в 2021 году Германия входила в число ключевых торговых партнеров для России, то в прошлом году на нее пришлось чуть больше 1% от всего внешнеторгового оборота РФ, следует из расчетов РИА Новости по данным немецкой статслужбы и Банка России. В Германии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы, что стало возможным благодаря прошлогоднему распаду правившей коалиции социал-демократов канцлера Олафа Шольца, "Зеленых" и Свободной демократической партии. Одной из ключевых тем предвыборной кампании стала экономическая ситуация в стране. Опросы сулят триумф правому оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также второе место - еще более правой "Альтернативе для Германии". Так, в прошлом году Россия и Германия наторговали на 9,4 миллиарда евро, что в 6,4 раза меньше объема за 2021 год, в конце которого к власти пришел Шольц, - 59,7 миллиарда евро. Российский экспорт в прошлом году составил 1,8 миллиарда евро против 33,1 миллиарда в 2021 году, а немецкий экспорт - 7,6 миллиарда против 26,6 миллиарда соответственно. Доля немецкого рынка во внешнеторговом обороте России сократилась за эти три года до 1,3% с 7,1%. При этом если еще в 2021 году Россия была в пятерке основных торговых партнеров Германии за пределами ЕС, то сейчас входит лишь в третью десятку. Евросоюз при активной поддержке Германии в феврале 2022 года начал вводить против России санкции после того, как страна признала независимость ДНР и ЛНР и начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20241115/putin-1984054529.html

https://ria.ru/20241114/germaniya-1983652659.html

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экономика, россия, германия, донецкая народная республика, олаф шольц, владимир путин, христианско-социальный союз, евросоюз, в мире