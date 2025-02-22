Президент Восточного Тимора обеспокоен созданием военных блоков в Азии
Президент Восточного Тимора Рамуш-Орта обеспокоен военными блоками в Азии
© AP Photo / Firdia LisnawatiПрезидент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта
© AP Photo / Firdia Lisnawati
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта. Архивное фото
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ДИЛИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости выразил беспокойство в связи созданием военных блоков в Азии.
Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ.
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По словам президента, его "очень беспокоит" присутствие в Азиатском регионе военных блоков, таких как AUKUS и QUAD.
"Любая попытка милитаризации Южно-Китайского моря противоречит позиции АСЕАН. Я надеюсь, что АСЕАН останется единой, останется мостом для всех крупных держав, мостом между США, Австралией, Соединенными Штатами, Европой, Россией и Китаем. И что АСЕАН не расколется, хотя иногда возникают такие искушения", - отметил Рамуш-Орта.
Он выразил надежду, что страны АСЕАН во время председательства Малайзии консолидируются "как нейтральный блок, который работает вместе со всеми".
"Но (этот блок - ред.) избегает любой ценой милитаризации, привнесения доктрин НАТО и мандата НАТО в этот регион. Это было бы совершенно неприемлемо. Это было бы катастрофой", - подчеркнул президент.
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