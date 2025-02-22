https://ria.ru/20250222/timor-2000950514.html

Президент Восточного Тимора обеспокоен созданием военных блоков в Азии

Президент Восточного Тимора обеспокоен созданием военных блоков в Азии - РИА Новости, 22.02.2025

Президент Восточного Тимора обеспокоен созданием военных блоков в Азии

Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости выразил беспокойство в связи созданием военных блоков в Азии. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T07:32:00+03:00

2025-02-22T07:32:00+03:00

2025-02-22T07:35:00+03:00

в мире

южно-китайское море

сша

австралия

жозе рамуш-орта

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000760007_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_2a45340523ea919943289568f62c9d53.jpg

ДИЛИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости выразил беспокойство в связи созданием военных блоков в Азии. Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ. По словам президента, его "очень беспокоит" присутствие в Азиатском регионе военных блоков, таких как AUKUS и QUAD. "Любая попытка милитаризации Южно-Китайского моря противоречит позиции АСЕАН. Я надеюсь, что АСЕАН останется единой, останется мостом для всех крупных держав, мостом между США, Австралией, Соединенными Штатами, Европой, Россией и Китаем. И что АСЕАН не расколется, хотя иногда возникают такие искушения", - отметил Рамуш-Орта. Он выразил надежду, что страны АСЕАН во время председательства Малайзии консолидируются "как нейтральный блок, который работает вместе со всеми". "Но (этот блок - ред.) избегает любой ценой милитаризации, привнесения доктрин НАТО и мандата НАТО в этот регион. Это было бы совершенно неприемлемо. Это было бы катастрофой", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20241011/asean-1977511584.html

https://ria.ru/20250221/timor-2000696689.html

южно-китайское море

сша

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южно-китайское море, сша, австралия, жозе рамуш-орта, нато