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Президент Восточного Тимора обеспокоен созданием военных блоков в Азии - РИА Новости, 22.02.2025
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07:32 22.02.2025 (обновлено: 07:35 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/timor-2000950514.html
Президент Восточного Тимора обеспокоен созданием военных блоков в Азии
Президент Восточного Тимора обеспокоен созданием военных блоков в Азии - РИА Новости, 22.02.2025
Президент Восточного Тимора обеспокоен созданием военных блоков в Азии
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости выразил беспокойство в связи созданием военных блоков в Азии. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T07:32:00+03:00
2025-02-22T07:35:00+03:00
в мире
южно-китайское море
сша
австралия
жозе рамуш-орта
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ДИЛИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости выразил беспокойство в связи созданием военных блоков в Азии. Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ. По словам президента, его "очень беспокоит" присутствие в Азиатском регионе военных блоков, таких как AUKUS и QUAD. "Любая попытка милитаризации Южно-Китайского моря противоречит позиции АСЕАН. Я надеюсь, что АСЕАН останется единой, останется мостом для всех крупных держав, мостом между США, Австралией, Соединенными Штатами, Европой, Россией и Китаем. И что АСЕАН не расколется, хотя иногда возникают такие искушения", - отметил Рамуш-Орта. Он выразил надежду, что страны АСЕАН во время председательства Малайзии консолидируются "как нейтральный блок, который работает вместе со всеми". "Но (этот блок - ред.) избегает любой ценой милитаризации, привнесения доктрин НАТО и мандата НАТО в этот регион. Это было бы совершенно неприемлемо. Это было бы катастрофой", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20241011/asean-1977511584.html
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в мире, южно-китайское море, сша, австралия, жозе рамуш-орта, нато
В мире, Южно-Китайское море, США, Австралия, Жозе Рамуш-Орта, НАТО
Президент Восточного Тимора обеспокоен созданием военных блоков в Азии

Президент Восточного Тимора Рамуш-Орта обеспокоен военными блоками в Азии

© AP Photo / Firdia LisnawatiПрезидент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Firdia Lisnawati
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта. Архивное фото
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ДИЛИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости выразил беспокойство в связи созданием военных блоков в Азии.
Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ.
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По словам президента, его "очень беспокоит" присутствие в Азиатском регионе военных блоков, таких как AUKUS и QUAD.
"Любая попытка милитаризации Южно-Китайского моря противоречит позиции АСЕАН. Я надеюсь, что АСЕАН останется единой, останется мостом для всех крупных держав, мостом между США, Австралией, Соединенными Штатами, Европой, Россией и Китаем. И что АСЕАН не расколется, хотя иногда возникают такие искушения", - отметил Рамуш-Орта.
Он выразил надежду, что страны АСЕАН во время председательства Малайзии консолидируются "как нейтральный блок, который работает вместе со всеми".
"Но (этот блок - ред.) избегает любой ценой милитаризации, привнесения доктрин НАТО и мандата НАТО в этот регион. Это было бы совершенно неприемлемо. Это было бы катастрофой", - подчеркнул президент.
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В миреЮжно-Китайское мореСШААвстралияЖозе Рамуш-ОртаНАТО
 
 
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