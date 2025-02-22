Рейтинг@Mail.ru
Президент Восточного Тимора заявил о величайшем уважении к Путину - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:42 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/timor-2000948497.html
Президент Восточного Тимора заявил о величайшем уважении к Путину
Президент Восточного Тимора заявил о величайшем уважении к Путину - РИА Новости, 22.02.2025
Президент Восточного Тимора заявил о величайшем уважении к Путину
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости заявил о величайшем уважении к своему российскому коллеге Владимиру Путину. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T06:42:00+03:00
2025-02-22T06:42:00+03:00
в мире
россия
восточный тимор
пекин
владимир путин
жозе рамуш-орта
джордж буш (младший)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784478409_0:0:2883:1621_1920x0_80_0_0_1088b50d5d379948c943f4def9cbbde2.jpg
ДИЛИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости заявил о величайшем уважении к своему российскому коллеге Владимиру Путину. Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ. "Я испытываю величайшее уважение к президенту Путину. Посмотрите, что представляла собой постсоветская Россия при Ельцине в частности. Запад, вместо того, чтобы проявить сочувствие, казалось, наслаждался проблемами России. Но потом появился молодой человек, дипломат, разведчик, ультрапатриот, который посмотрел на все это и стал президентом России. И что он сделал? Модернизировал и восстановил Россию. Это Путин", - отметил Рамуш-Орта. Президент Восточного Тимора также рассказал о своей краткой встрече с Путиным. "Он может не помнить, и я почти уверен, что он не помнит, но я встречался с ним в Пекине во время Олимпиады. Я очень непринужденно общался с президентом Джорджем Бушем-младшим в VIP-зале, ожидая открытия игр. И тогда Путин зашел в комнату. Они поприветствовали друг друга, и именно Джордж Буш-младший представил меня Путину", - поделился собеседник агентства.
https://ria.ru/20250221/timor-2000696689.html
https://ria.ru/20250221/diplomatiya-2000690934.html
россия
восточный тимор
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784478409_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_0f3ad532aed4bf63f6cdf31a75298e9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, восточный тимор, пекин, владимир путин, жозе рамуш-орта, джордж буш (младший)
В мире, Россия, Восточный Тимор, Пекин, Владимир Путин, Жозе Рамуш-Орта, Джордж Буш (младший)
Президент Восточного Тимора заявил о величайшем уважении к Путину

Президент Восточного Тимора Рамуш-Орта заявил о величайшем уважении к Путину

© AP Photo / Kandhi BarnezЖозе Рамуш-Орта
Жозе Рамуш-Орта - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Kandhi Barnez
Жозе Рамуш-Орта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДИЛИ, 22 фев - РИА Новости. Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в интервью РИА Новости заявил о величайшем уважении к своему российскому коллеге Владимиру Путину.
Интервью, которое президент Восточного Тимора и лауреат Нобелевской премии Рамуш-Орта дал РИА Новости, стало первым в истории интервью лидера страны российскому СМИ.
Москва - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Президент Восточного Тимора призвал Россию открыть посольство
Вчера, 07:23
"Я испытываю величайшее уважение к президенту Путину. Посмотрите, что представляла собой постсоветская Россия при Ельцине в частности. Запад, вместо того, чтобы проявить сочувствие, казалось, наслаждался проблемами России. Но потом появился молодой человек, дипломат, разведчик, ультрапатриот, который посмотрел на все это и стал президентом России. И что он сделал? Модернизировал и восстановил Россию. Это Путин", - отметил Рамуш-Орта.
Президент Восточного Тимора также рассказал о своей краткой встрече с Путиным.
"Он может не помнить, и я почти уверен, что он не помнит, но я встречался с ним в Пекине во время Олимпиады. Я очень непринужденно общался с президентом Джорджем Бушем-младшим в VIP-зале, ожидая открытия игр. И тогда Путин зашел в комнату. Они поприветствовали друг друга, и именно Джордж Буш-младший представил меня Путину", - поделился собеседник агентства.
Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Лидер Восточного Тимора заявил, что является большим поклонником Лаврова
Вчера, 06:02
 
В миреРоссияВосточный ТиморПекинВладимир ПутинЖозе Рамуш-ОртаДжордж Буш (младший)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала