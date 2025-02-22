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Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию ЛГБТ* несовершеннолетним - РИА Новости, 22.02.2025
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06:14 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/sud-2000947067.html
Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию ЛГБТ* несовершеннолетним
Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию ЛГБТ* несовершеннолетним - РИА Новости, 22.02.2025
Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию ЛГБТ* несовершеннолетним
Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ* несовершеннолетним, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T06:14:00+03:00
2025-02-22T06:14:00+03:00
происшествия
россия
московский городской суд
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ* несовершеннолетним, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Признать ООО "ТВ-21М" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа", - сказано в материалах дела. Там указано, что предметом спора стал фильм "Девушка с браслетом", который по телеканалу транслировали трижды за три месяца с пометкой "16+". Представитель телеканала в суде отрицал вину, указывая, что у кино есть прокатное удостоверение, а телеканал удалил все сцены интимного характера, оставив только упоминание об однополых отношениях. Тем не менее, суд посчитал вину телеканала доказанной. Представители СМИ подали жалобу, которую предстоит оценить Мосгорсуду.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250218/telekanal-2000068938.html
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происшествия, россия, московский городской суд
Происшествия, Россия, Московский городской суд
Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию ЛГБТ* несовершеннолетним

Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за показ информации об ЛГБТ несовершеннолетним

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Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ* несовершеннолетним, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Признать ООО "ТВ-21М" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа", - сказано в материалах дела.
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Там указано, что предметом спора стал фильм "Девушка с браслетом", который по телеканалу транслировали трижды за три месяца с пометкой "16+".
Представитель телеканала в суде отрицал вину, указывая, что у кино есть прокатное удостоверение, а телеканал удалил все сцены интимного характера, оставив только упоминание об однополых отношениях.
Тем не менее, суд посчитал вину телеканала доказанной. Представители СМИ подали жалобу, которую предстоит оценить Мосгорсуду.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
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