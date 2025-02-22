Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию ЛГБТ* несовершеннолетним
Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за показ информации об ЛГБТ несовершеннолетним
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ* несовершеннолетним, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Признать ООО "ТВ-21М" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа", - сказано в материалах дела.
Телеканал "ТВ Центр" оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* среди детей
18 февраля, 15:08
Там указано, что предметом спора стал фильм "Девушка с браслетом", который по телеканалу транслировали трижды за три месяца с пометкой "16+".
Представитель телеканала в суде отрицал вину, указывая, что у кино есть прокатное удостоверение, а телеканал удалил все сцены интимного характера, оставив только упоминание об однополых отношениях.
Тем не менее, суд посчитал вину телеканала доказанной. Представители СМИ подали жалобу, которую предстоит оценить Мосгорсуду.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
Обвиняемого в организации ЛГБТ*-туров нашли мертвым в СИЗО
29 декабря 2024, 16:25