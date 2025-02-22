https://ria.ru/20250222/sud-2000947067.html

Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию ЛГБТ* несовершеннолетним

Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию ЛГБТ* несовершеннолетним - РИА Новости, 22.02.2025

Суд оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию ЛГБТ* несовершеннолетним

Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ* несовершеннолетним, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T06:14:00+03:00

2025-02-22T06:14:00+03:00

2025-02-22T06:14:00+03:00

происшествия

россия

московский городской суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал ТВ-21 за демонстрацию информации об ЛГБТ* несовершеннолетним, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Признать ООО "ТВ-21М" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа", - сказано в материалах дела. Там указано, что предметом спора стал фильм "Девушка с браслетом", который по телеканалу транслировали трижды за три месяца с пометкой "16+". Представитель телеканала в суде отрицал вину, указывая, что у кино есть прокатное удостоверение, а телеканал удалил все сцены интимного характера, оставив только упоминание об однополых отношениях. Тем не менее, суд посчитал вину телеканала доказанной. Представители СМИ подали жалобу, которую предстоит оценить Мосгорсуду.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250218/telekanal-2000068938.html

https://ria.ru/20241229/obvinjaemyj-1992000556.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, московский городской суд