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Комик Белый* обжаловал отказ снять с него статус иноагента - РИА Новости, 22.02.2025
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03:41 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/sud-2000943180.html
Комик Белый* обжаловал отказ снять с него статус иноагента
Комик Белый* обжаловал отказ снять с него статус иноагента - РИА Новости, 22.02.2025
Комик Белый* обжаловал отказ снять с него статус иноагента
Признанный иностранным агентом комик Руслан Белый* обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ снять с него соответствующий статус, сообщили... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T03:41:00+03:00
2025-02-22T03:41:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Признанный иностранным агентом комик Руслан Белый* обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ снять с него соответствующий статус, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирована жалоба. Административный истец - Руслан Белый*", - сказали в суде. Согласно данным из картотеки инстанции, судебное заседание назначено на 27 февраля. Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска. Затем Мосгорсуд утвердил решение. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, комика внесли в реестр, в том числе, за получение финансовой поддержки из стран ЕС и СНГ. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанными иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках. По данным СМИ, Белый* живет и работает в Испании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20240914/obzhalovanie-1972647178.html
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испания, евросоюз, снг, происшествия, россия
Испания, Евросоюз, СНГ, Происшествия, Россия
Комик Белый* обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Комик Белый обжаловал в кассационном суде отказ снять с него статуса иноагента

© Фото : @ruslan_belyyРуслан Белый*
Руслан Белый* - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : @ruslan_belyy
Руслан Белый*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Признанный иностранным агентом комик Руслан Белый* обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ снять с него соответствующий статус, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирована жалоба. Административный истец - Руслан Белый*", - сказали в суде.
Семен Слепаков* - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Слепаков* обжаловал в Верховном суде отказ в снятии статуса иноагента
14 сентября 2024, 07:04
Согласно данным из картотеки инстанции, судебное заседание назначено на 27 февраля.
Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска. Затем Мосгорсуд утвердил решение.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, комика внесли в реестр, в том числе, за получение финансовой поддержки из стран ЕС и СНГ. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанными иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках.
По данным СМИ, Белый* живет и работает в Испании.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Минюст расширил реестр иноагентов
Вчера, 17:10
 
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