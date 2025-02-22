https://ria.ru/20250222/sud-2000943180.html

Комик Белый* обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Комик Белый* обжаловал отказ снять с него статус иноагента - РИА Новости, 22.02.2025

Комик Белый* обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Признанный иностранным агентом комик Руслан Белый* обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ снять с него соответствующий статус, сообщили... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T03:41:00+03:00

2025-02-22T03:41:00+03:00

2025-02-22T03:41:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Признанный иностранным агентом комик Руслан Белый* обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ снять с него соответствующий статус, сообщили РИА Новости в суде. "Зарегистрирована жалоба. Административный истец - Руслан Белый*", - сказали в суде. Согласно данным из картотеки инстанции, судебное заседание назначено на 27 февраля. Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска. Затем Мосгорсуд утвердил решение. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, комика внесли в реестр, в том числе, за получение финансовой поддержки из стран ЕС и СНГ. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанными иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках. По данным СМИ, Белый* живет и работает в Испании.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240914/obzhalovanie-1972647178.html

https://ria.ru/20250221/minjust-2000859997.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

испания, евросоюз, снг, происшествия, россия