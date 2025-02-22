Комик Белый* обжаловал отказ снять с него статус иноагента
Комик Белый обжаловал в кассационном суде отказ снять с него статуса иноагента
© Фото : @ruslan_belyyРуслан Белый*
© Фото : @ruslan_belyy
Руслан Белый*. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Признанный иностранным агентом комик Руслан Белый* обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ снять с него соответствующий статус, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирована жалоба. Административный истец - Руслан Белый*", - сказали в суде.
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Согласно данным из картотеки инстанции, судебное заседание назначено на 27 февраля.
Минюст внес Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска. Затем Мосгорсуд утвердил решение.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, комика внесли в реестр, в том числе, за получение финансовой поддержки из стран ЕС и СНГ. Кроме того, он принимал участие в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе в СМИ, также признанными иностранным агентом, проводил концерты на иностранных площадках.
По данным СМИ, Белый* живет и работает в Испании.
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