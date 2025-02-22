https://ria.ru/20250222/storonniki-2000999534.html

Оппозиция в Румынии собрала больше 200 тысяч подписей за Джеорджеску

Оппозиция в Румынии собрала больше 200 тысяч подписей за Джеорджеску - РИА Новости, 22.02.2025

Оппозиция в Румынии собрала больше 200 тысяч подписей за Джеорджеску

Сторонники независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску собрали более 200 тысяч подписей в его поддержку, заявил на митинге в Бухаресте один... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T15:03:00+03:00

2025-02-22T15:03:00+03:00

2025-02-22T17:06:00+03:00

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КИШИНЕВ, 22 фев — РИА Новости. Сторонники независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску собрали более 200 тысяч подписей в его поддержку, заявил на митинге в Бухаресте один из активистов правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Адриан Охачь.В субботу в румынской столице проходит массовая акция протеста с требованием возобновить второй тур президентских выборов."Нормальность — это возобновление второго тура, но мы и сейчас протестуем на улице. Хочу официально подтвердить, что мы собрали 200 тысяч подписей в поддержку Джеорджеску на выборах президента. Тогда у народа украли победу. Мы продолжим борьбу за нее. Очень важно, чтобы люди продолжали оставаться едиными, и крайне важно поддерживать Кэлина — единственного кандидата, который может вернуть Румынии нормальность. Сбор подписей продолжается", — сказал Охачь. Сам Джеорджеску, прибывший на митинг на костылях, поблагодарил протестующих за поддержку. Он подтвердил, что продолжает борьбу."Больше, чем сила народа, ничего нет. Мы переживаем огромное пробуждение сознания румынского народа. Вы — самый смелый и великий народ, я вас люблю!" — заявил политик.Акция проходит мирно. Митингующие пикетируют здание правительства. Силы правопорядка в действия манифестантов не вмешиваются, об инцидентах на данный момент не известно.В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США.Шестого декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.

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https://ria.ru/20250102/rumyniya-1992324268.html

https://ria.ru/20250122/rumyniya-1994959282.html

https://ria.ru/20241209/dzheordzhesku-1988062071.html

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