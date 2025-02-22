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Оппозиция в Румынии собрала больше 200 тысяч подписей за Джеорджеску - РИА Новости, 22.02.2025
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15:03 22.02.2025 (обновлено: 17:06 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/storonniki-2000999534.html
Оппозиция в Румынии собрала больше 200 тысяч подписей за Джеорджеску
Оппозиция в Румынии собрала больше 200 тысяч подписей за Джеорджеску - РИА Новости, 22.02.2025
Оппозиция в Румынии собрала больше 200 тысяч подписей за Джеорджеску
Сторонники независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску собрали более 200 тысяч подписей в его поддержку, заявил на митинге в Бухаресте один... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T15:03:00+03:00
2025-02-22T17:06:00+03:00
в мире
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КИШИНЕВ, 22 фев — РИА Новости. Сторонники независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску собрали более 200 тысяч подписей в его поддержку, заявил на митинге в Бухаресте один из активистов правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Адриан Охачь.В субботу в румынской столице проходит массовая акция протеста с требованием возобновить второй тур президентских выборов."Нормальность — это возобновление второго тура, но мы и сейчас протестуем на улице. Хочу официально подтвердить, что мы собрали 200 тысяч подписей в поддержку Джеорджеску на выборах президента. Тогда у народа украли победу. Мы продолжим борьбу за нее. Очень важно, чтобы люди продолжали оставаться едиными, и крайне важно поддерживать Кэлина — единственного кандидата, который может вернуть Румынии нормальность. Сбор подписей продолжается", — сказал Охачь. Сам Джеорджеску, прибывший на митинг на костылях, поблагодарил протестующих за поддержку. Он подтвердил, что продолжает борьбу."Больше, чем сила народа, ничего нет. Мы переживаем огромное пробуждение сознания румынского народа. Вы — самый смелый и великий народ, я вас люблю!" — заявил политик.Акция проходит мирно. Митингующие пикетируют здание правительства. Силы правопорядка в действия манифестантов не вмешиваются, об инцидентах на данный момент не известно.В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США.Шестого декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.
https://ria.ru/20250214/vybory-1999452865.html
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в мире, румыния, бухарест, сша, кэлин джеорджеску, нато
В мире, Румыния, Бухарест, США, Кэлин Джеорджеску, НАТО
Оппозиция в Румынии собрала больше 200 тысяч подписей за Джеорджеску

Сторонники Джеорджеску собрали более 200 тысяч подписей в его поддержку

© AP Photo / Alexandru DobreКэлин Джеорджеску
Кэлин Джеорджеску - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кэлин Джеорджеску. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 фев — РИА Новости. Сторонники независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску собрали более 200 тысяч подписей в его поддержку, заявил на митинге в Бухаресте один из активистов правой партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Адриан Охачь.
В субботу в румынской столице проходит массовая акция протеста с требованием возобновить второй тур президентских выборов.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Выборы в Румынии были отменены на основе хлипких подозрений, заявил Вэнс
14 февраля, 17:16
"Нормальность — это возобновление второго тура, но мы и сейчас протестуем на улице. Хочу официально подтвердить, что мы собрали 200 тысяч подписей в поддержку Джеорджеску на выборах президента. Тогда у народа украли победу. Мы продолжим борьбу за нее. Очень важно, чтобы люди продолжали оставаться едиными, и крайне важно поддерживать Кэлина — единственного кандидата, который может вернуть Румынии нормальность. Сбор подписей продолжается", — сказал Охачь.
Сам Джеорджеску, прибывший на митинг на костылях, поблагодарил протестующих за поддержку. Он подтвердил, что продолжает борьбу.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Джеорджеску обжаловал в ЕСПЧ решение КС об отмене выборов в Румынии
2 января, 15:49
"Больше, чем сила народа, ничего нет. Мы переживаем огромное пробуждение сознания румынского народа. Вы — самый смелый и великий народ, я вас люблю!" — заявил политик.
Акция проходит мирно. Митингующие пикетируют здание правительства. Силы правопорядка в действия манифестантов не вмешиваются, об инцидентах на данный момент не известно.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Опрос показал отношение к кандидату в президенты Джеорджеску в Румынии
22 января, 12:57
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Джеорджеску, набравший 22,94% голосов. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18%, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США.
Шестого декабря Конституционный суд аннулировал итоги выборов, заявив о серьезных нарушениях, которые якобы подтверждаются рассекреченными документами Высшего совета безопасности.
Джеорджеску опротестовал это решение в Апелляционном суде, затем в Верховном суде Румынии, который впоследствии отклонил жалобу. В январе сторонники политика начали проводить протестные акции, требуя от властей аннулировать отмену итогов выборов.
Новые президентские выборы в Румынии запланированы на май.
Кэлин Джорджеску - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Джеорджеску рассказал, из-за чего Румыния теряет свой суверенитет
9 декабря 2024, 00:20
 
В миреРумынияБухарестСШАКэлин ДжеорджескуНАТО
 
 
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