https://ria.ru/20250222/stavropole-2001004274.html

На Ставрополье ликвидируют пожар на животноводческой ферме

На Ставрополье ликвидируют пожар на животноводческой ферме - РИА Новости, 22.02.2025

На Ставрополье ликвидируют пожар на животноводческой ферме

Огнеборцы ликвидируют пожар на 580 квадратных метрах на ферме в Ставропольском крае, в ходе тушения обнаружен один погибший человек, спасено 50 голов крупного... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T15:36:00+03:00

2025-02-22T15:36:00+03:00

2025-02-22T15:36:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

ставропольский край

подгорное

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ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Огнеборцы ликвидируют пожар на 580 квадратных метрах на ферме в Ставропольском крае, в ходе тушения обнаружен один погибший человек, спасено 50 голов крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба краевого МЧС. "Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в Георгиевском муниципальном округе. Пожар произошел в станице Подгорная на животноводческой ферме… Площадь горения 580 квадратных метров. Частичное обрушение кровли. Силами пожарно-спасательных подразделений спасено 50 голов крупного рогатого скота. В ходе тушения, к сожалению, обнаружен один погибший", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250222/pozhar-2000983588.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, ставропольский край, подгорное, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия