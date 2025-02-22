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На Ставрополье ликвидируют пожар на животноводческой ферме - РИА Новости, 22.02.2025
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15:36 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/stavropole-2001004274.html
На Ставрополье ликвидируют пожар на животноводческой ферме
На Ставрополье ликвидируют пожар на животноводческой ферме - РИА Новости, 22.02.2025
На Ставрополье ликвидируют пожар на животноводческой ферме
Огнеборцы ликвидируют пожар на 580 квадратных метрах на ферме в Ставропольском крае, в ходе тушения обнаружен один погибший человек, спасено 50 голов крупного... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T15:36:00+03:00
2025-02-22T15:36:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
ставропольский край
подгорное
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Огнеборцы ликвидируют пожар на 580 квадратных метрах на ферме в Ставропольском крае, в ходе тушения обнаружен один погибший человек, спасено 50 голов крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба краевого МЧС. "Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в Георгиевском муниципальном округе. Пожар произошел в станице Подгорная на животноводческой ферме… Площадь горения 580 квадратных метров. Частичное обрушение кровли. Силами пожарно-спасательных подразделений спасено 50 голов крупного рогатого скота. В ходе тушения, к сожалению, обнаружен один погибший", – говорится в сообщении.
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происшествия, коммерческая недвижимость, ставропольский край, подгорное, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Ставропольский край, Подгорное, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На Ставрополье ликвидируют пожар на животноводческой ферме

На Ставрополье в результате пожара на ферме погиб человек, спасли 50 голов скота

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 19 фев - РИА Новости. Огнеборцы ликвидируют пожар на 580 квадратных метрах на ферме в Ставропольском крае, в ходе тушения обнаружен один погибший человек, спасено 50 голов крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба краевого МЧС.
«
"Прямо сейчас огнеборцы МЧС Ставрополья ликвидируют пожар в Георгиевском муниципальном округе. Пожар произошел в станице Подгорная на животноводческой ферме… Площадь горения 580 квадратных метров. Частичное обрушение кровли. Силами пожарно-спасательных подразделений спасено 50 голов крупного рогатого скота. В ходе тушения, к сожалению, обнаружен один погибший", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьСтавропольский крайПодгорноеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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