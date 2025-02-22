США призвали Киев отдать контроль над доходами от природных ресурсов
Вашингтон предложил Киеву направлять доходы от ресурсов в фонд под контролем США
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы, полученные Киевом от добычи природных ископаемых и других активов, будут направляться в специальный фонд, контроль над которым отойдет Вашингтону, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в статье для Financial Times.
«
"Условия нашего партнерства предполагают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут иметь экономические и управленческие права", — написал он.
Все кончено: Трамп объявил охоту на Зеленского
21 февраля, 08:00
По словам министра, это обеспечит высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и правовые механизмы, необходимые для привлечения частных инвестиций.
Вашингтон рассматривает этот шаг как долгосрочную инвестицию, которая укрепит украинскую экономику и обеспечит ее устойчивость в будущем, отметил Бессент.
При этом, подчеркнул он, страны, не поддержавшие Украину, не смогут извлечь выгоду из ее послевоенного восстановления.
СМИ: в Белом доме признали, что создали монстра в лице Зеленского
21 февраля, 15:12
Бессент обратил внимание на то, что Владимир Зеленский сам предложил предоставить США долю в редкоземельных элементах и критически важных полезных ископаемых, когда встречался с Дональдом Трампом в сентябре прошлого года.
«
"Иными словами, именно украинский президент первым предложил президенту Трампу будущее экономическое партнерство, которое принесет пользу обеим нашим странам", — говорится в статье.
Министр заверил, что США не будут навязывать Киеву невыгодные условия.
"Соединенные Штаты не будут брать под контроль физические активы Украины и не будут обременять ее новым долгом", — пояснил он.
Сделка по редкоземельным металлам
В начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене на прошлой неделе, но Зеленский заявил, что отказался это делать.
Позже Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита в Киев.
Затем американский лидер заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями. По информации портала Axios, поведение главы киевского режима в этой ситуации стало одной из причин того, что Трамп разозлился и был готов лишить Украину американской военной поддержки.