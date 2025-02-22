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США призвали Киев отдать контроль над доходами от природных ресурсов

США призвали Киев отдать контроль над доходами от природных ресурсов - РИА Новости, 22.02.2025

США призвали Киев отдать контроль над доходами от природных ресурсов

Проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы, полученные Киевом от добычи природных ископаемых и других... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T21:56:00+03:00

2025-02-22T21:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Проект будущего соглашения по экономическому партнерству США и Украины предусматривает, что доходы, полученные Киевом от добычи природных ископаемых и других активов, будут направляться в специальный фонд, контроль над которым отойдет Вашингтону, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в статье для Financial Times."Условия нашего партнерства предполагают, что доходы, полученные правительством Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, направляются в фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины, где США будут иметь экономические и управленческие права", — написал он.По словам министра, это обеспечит высокие стандарты прозрачности, подотчетности, корпоративного управления и правовые механизмы, необходимые для привлечения частных инвестиций.Вашингтон рассматривает этот шаг как долгосрочную инвестицию, которая укрепит украинскую экономику и обеспечит ее устойчивость в будущем, отметил Бессент.При этом, подчеркнул он, страны, не поддержавшие Украину, не смогут извлечь выгоду из ее послевоенного восстановления.Бессент обратил внимание на то, что Владимир Зеленский сам предложил предоставить США долю в редкоземельных элементах и критически важных полезных ископаемых, когда встречался с Дональдом Трампом в сентябре прошлого года."Иными словами, именно украинский президент первым предложил президенту Трампу будущее экономическое партнерство, которое принесет пользу обеим нашим странам", — говорится в статье.Министр заверил, что США не будут навязывать Киеву невыгодные условия."Соединенные Штаты не будут брать под контроль физические активы Украины и не будут обременять ее новым долгом", — пояснил он.Сделка по редкоземельным металламВ начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене на прошлой неделе, но Зеленский заявил, что отказался это делать.Позже Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита в Киев.Затем американский лидер заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями. По информации портала Axios, поведение главы киевского режима в этой ситуации стало одной из причин того, что Трамп разозлился и был готов лишить Украину американской военной поддержки.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

https://ria.ru/20250221/zelenskiy-2000819831.html

https://ria.ru/20250222/tramp-2001028764.html

https://ria.ru/20250222/tramp-2000936080.html

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сша, киев, в мире, скотт бессент, украина