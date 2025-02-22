Яковенко призвал Трампа вернуть в США российские СМИ
Яковенко призвал Трампа вернуть изгнанные при Байдене из США российские СМИ
Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко призвал президента США Дональда Трампа вернуть российские СМИ, "изгнанные" из Соединенных Штатов при президентском сроке Джо Байдена, отметив в комментарии РИА Новости, что это важно для нормализации российско-американских отношений.
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"Этому положен конец. Об этом говорил вице-президент (США Джей-Ди - ред.) Вэнс в Мюнхене. Айтишные гиганты быстро поняли, что времена изменились, и "переобулись", - сказал Яковенко.
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"Но с точки зрения нормализации российско-американских отношений важно вернуть в США российские информресурсы, изгнанные демократами. Без этого у американского общественного мнения не будет адекватного представления о позиции Москвы в том же украинском конфликте. Тогда всем будет понятно, почему новая администрация не готова подписаться под западным нарративом о "российской агрессии". Без этого не будет широкого взаимопонимания между нашими народами", - считает Яковенко.
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Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности, закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" - к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.
В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тогда бездоказательно обвинял российские власти в попытке повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.
Минфин США в сентябре 2024 года объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей и ряда других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения.
В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения. По словам президента РФ Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, медиагруппой "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.
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