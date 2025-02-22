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Яковенко призвал Трампа вернуть в США российские СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
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16:01 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/ssha-2001007127.html
Яковенко призвал Трампа вернуть в США российские СМИ
Яковенко призвал Трампа вернуть в США российские СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
Яковенко призвал Трампа вернуть в США российские СМИ
Заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко призвал... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T16:01:00+03:00
2025-02-22T16:01:00+03:00
сша
москва
франция
александр яковенко
дональд трамп
джо байден
евросоюз
европарламент
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко призвал президента США Дональда Трампа вернуть российские СМИ, "изгнанные" из Соединенных Штатов при президентском сроке Джо Байдена, отметив в комментарии РИА Новости, что это важно для нормализации российско-американских отношений. По мнению Яковенко, при Трампе США "возвращаются к своим корням - это не только минималистское государство, но и свобода слова". Он считает, что "грубый и открытый зажим свободы слова и любого инакомыслия поддерживал на плаву доведенную до абсурда либеральную повестку". "Этому положен конец. Об этом говорил вице-президент (США Джей-Ди - ред.) Вэнс в Мюнхене. Айтишные гиганты быстро поняли, что времена изменились, и "переобулись", - сказал Яковенко. "Но с точки зрения нормализации российско-американских отношений важно вернуть в США российские информресурсы, изгнанные демократами. Без этого у американского общественного мнения не будет адекватного представления о позиции Москвы в том же украинском конфликте. Тогда всем будет понятно, почему новая администрация не готова подписаться под западным нарративом о "российской агрессии". Без этого не будет широкого взаимопонимания между нашими народами", - считает Яковенко. Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности, закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" - к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тогда бездоказательно обвинял российские власти в попытке повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС. Минфин США в сентябре 2024 года объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей и ряда других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения. По словам президента РФ Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, медиагруппой "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.
https://ria.ru/20250219/peregovory-2000395257.html
https://ria.ru/20250221/rynok-2000912373.html
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сша, москва, франция, александр яковенко, дональд трамп, джо байден, евросоюз, европарламент, государственный департамент сша, в мире
США, Москва, Франция, Александр Яковенко, Дональд Трамп, Джо Байден, Евросоюз, Европарламент, Государственный департамент США, В мире
Яковенко призвал Трампа вернуть в США российские СМИ

Яковенко призвал Трампа вернуть изгнанные при Байдене из США российские СМИ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Заместитель гендиректора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко призвал президента США Дональда Трампа вернуть российские СМИ, "изгнанные" из Соединенных Штатов при президентском сроке Джо Байдена, отметив в комментарии РИА Новости, что это важно для нормализации российско-американских отношений.
По мнению Яковенко, при Трампе США "возвращаются к своим корням - это не только минималистское государство, но и свобода слова". Он считает, что "грубый и открытый зажим свободы слова и любого инакомыслия поддерживал на плаву доведенную до абсурда либеральную повестку".
Флаги России и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Переговоры в России и США означают конец холодной войны, считает Яковенко
19 февраля, 20:05
«
"Этому положен конец. Об этом говорил вице-президент (США Джей-Ди - ред.) Вэнс в Мюнхене. Айтишные гиганты быстро поняли, что времена изменились, и "переобулись", - сказал Яковенко.
«
"Но с точки зрения нормализации российско-американских отношений важно вернуть в США российские информресурсы, изгнанные демократами. Без этого у американского общественного мнения не будет адекватного представления о позиции Москвы в том же украинском конфликте. Тогда всем будет понятно, почему новая администрация не готова подписаться под западным нарративом о "российской агрессии". Без этого не будет широкого взаимопонимания между нашими народами", - считает Яковенко.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Некоторые американские компании хотят вернуться в Россию, пишут СМИ
21 февраля, 20:53
Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. Евросоюз принял несколько пакетов санкций в отношении российских СМИ, в частности, закрыл доступ к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня" - к сайту ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.
В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены и президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Захарова об ответе на санкции против Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Захарова предупредила об ответе на санкции США против "России сегодня"
5 сентября 2024, 08:10
В начале 2022 года Совет ЕС закрыл доступ к Sputnik и RT, вещающим на иностранных, в том числе европейских, языках, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов, ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ. Тогдашний глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель тогда бездоказательно обвинял российские власти в попытке повлиять на внутреннюю ситуацию в ЕС.
Минфин США в сентябре 2024 года объявил о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей и ряда других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ранее ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения.
В Москве неоднократно заявляли о неприемлемости таких мер, называя их попыткой Запада избавиться от альтернативных точек зрения. По словам президента РФ Владимира Путина, западные страны закрывают RT и чинят препятствия, потому что боятся правды.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что правдивая информация о положении дел в мире, предоставляемая RT, медиагруппой "Россия сегодня" и другими российскими ресурсами, остается востребованной.
Водовзводная башня Московского Кремля и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
МИД назвал обвинения США в адрес российских СМИ нападением на свободу слова
14 сентября 2024, 11:44
 
СШАМоскваФранцияАлександр ЯковенкоДональд ТрампДжо БайденЕвросоюзЕвропарламентГосударственный департамент СШАВ мире
 
 
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