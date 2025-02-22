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"Безжалостно уничтожить": в США сделали заявление о мире на Украине
"Безжалостно уничтожить": в США сделали заявление о мире на Украине - РИА Новости, 22.02.2025
"Безжалостно уничтожить": в США сделали заявление о мире на Украине
Для достижения мира на Украине нужно устранить всех неонацистов в стране, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T15:02:00+03:00
2025-02-22T15:02:00+03:00
2025-02-22T17:51:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Для достижения мира на Украине нужно устранить всех неонацистов в стране, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Если мы хотим добиться мира на Украине, необходимо безжалостно уничтожить неонацистские элементы", — отметил он.По словам офицера, за ними тянется длинный шлейф кровавых преступлений, их существование представляет угрозу как России, так и Европе в целом.Макгрегор также призвал США официально прекратить их поддержку."Вашингтону должно быть стыдно за то, что американцы когда-либо предоставляли деньги и поддержку украинским неонацистам", — заключил он.В четверг глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.Президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.
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"Безжалостно уничтожить": в США сделали заявление о мире на Украине
Полковник Макгрегор: миру на Украине мешают неонацистские элементы