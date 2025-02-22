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"Безжалостно уничтожить": в США сделали заявление о мире на Украине - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 22.02.2025 (обновлено: 17:51 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/ssha-2000999038.html
"Безжалостно уничтожить": в США сделали заявление о мире на Украине
"Безжалостно уничтожить": в США сделали заявление о мире на Украине - РИА Новости, 22.02.2025
"Безжалостно уничтожить": в США сделали заявление о мире на Украине
Для достижения мира на Украине нужно устранить всех неонацистов в стране, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T15:02:00+03:00
2025-02-22T17:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
министерство обороны сша
украина
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Для достижения мира на Украине нужно устранить всех неонацистов в стране, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Если мы хотим добиться мира на Украине, необходимо безжалостно уничтожить неонацистские элементы", — отметил он.По словам офицера, за ними тянется длинный шлейф кровавых преступлений, их существование представляет угрозу как России, так и Европе в целом.Макгрегор также призвал США официально прекратить их поддержку."Вашингтону должно быть стыдно за то, что американцы когда-либо предоставляли деньги и поддержку украинским неонацистам", — заключил он.В четверг глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.Президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.
https://ria.ru/20250222/zelenskiy-2000995508.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, украина, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Министерство обороны США, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
"Безжалостно уничтожить": в США сделали заявление о мире на Украине

Полковник Макгрегор: миру на Украине мешают неонацистские элементы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган"
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Для достижения мира на Украине нужно устранить всех неонацистов в стране, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Если мы хотим добиться мира на Украине, необходимо безжалостно уничтожить неонацистские элементы", — отметил он.
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По словам офицера, за ними тянется длинный шлейф кровавых преступлений, их существование представляет угрозу как России, так и Европе в целом.
Макгрегор также призвал США официально прекратить их поддержку.
«
"Вашингтону должно быть стыдно за то, что американцы когда-либо предоставляли деньги и поддержку украинским неонацистам", — заключил он.
В четверг глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Россия имеет преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
Президент Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза России в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАМинистерство обороны СШАУкраинаРоссияЕвропаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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