США хотят организовать центры для мигрантов на военных объектах, пишут СМИ
NYT: в США создадут центры содержания нелегальных мигрантов на военных объектах
© AP Photo / Ben FoxТюрьма в Гуантанамо
© AP Photo / Ben Fox
Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Власти США планируют организовать центры содержания нелегальных мигрантов на военных объектах страны для их последующей депортации, сообщает газета New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с планами.
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Отмечается, что в настоящее время власти США работают над депортационным хабом на военном объекте Форт Блисс в Техасе, где смогут содержать до 10 тысяч нелегальных мигрантов до их депортации.
По данным издания, хаб в Форт Блиссе будет служит моделью для остальных подобных центров по всей стране, таким образом будет решена проблема с нехваткой помещений у иммиграционной и таможенной полиции (ICE).
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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