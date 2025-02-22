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США хотят организовать центры для мигрантов на военных объектах, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
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04:31 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/ssha-2000944142.html
США хотят организовать центры для мигрантов на военных объектах, пишут СМИ
США хотят организовать центры для мигрантов на военных объектах, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
США хотят организовать центры для мигрантов на военных объектах, пишут СМИ
Власти США планируют организовать центры содержания нелегальных мигрантов на военных объектах страны для их последующей депортации, сообщает газета New York... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T04:31:00+03:00
2025-02-22T04:31:00+03:00
в мире
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техас
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Власти США планируют организовать центры содержания нелегальных мигрантов на военных объектах страны для их последующей депортации, сообщает газета New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с планами. "Администрация (президента США Дональда – ред.) Трампа наращивает планы по содержанию нелегальных иммигрантов на военных объектах по всей территории США", - пишет издание. Отмечается, что в настоящее время власти США работают над депортационным хабом на военном объекте Форт Блисс в Техасе, где смогут содержать до 10 тысяч нелегальных мигрантов до их депортации. По данным издания, хаб в Форт Блиссе будет служит моделью для остальных подобных центров по всей стране, таким образом будет решена проблема с нехваткой помещений у иммиграционной и таможенной полиции (ICE). В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
https://ria.ru/20250215/ssha-1999515474.html
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в мире, сша, техас, дональд трамп
В мире, США, Техас, Дональд Трамп
США хотят организовать центры для мигрантов на военных объектах, пишут СМИ

NYT: в США создадут центры содержания нелегальных мигрантов на военных объектах

© AP Photo / Ben FoxТюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Ben Fox
Тюрьма в Гуантанамо. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Власти США планируют организовать центры содержания нелегальных мигрантов на военных объектах страны для их последующей депортации, сообщает газета New York Times со ссылкой на трех чиновников, знакомых с планами.
"Администрация (президента США Дональда – ред.) Трампа наращивает планы по содержанию нелегальных иммигрантов на военных объектах по всей территории США", - пишет издание.
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Отмечается, что в настоящее время власти США работают над депортационным хабом на военном объекте Форт Блисс в Техасе, где смогут содержать до 10 тысяч нелегальных мигрантов до их депортации.
По данным издания, хаб в Форт Блиссе будет служит моделью для остальных подобных центров по всей стране, таким образом будет решена проблема с нехваткой помещений у иммиграционной и таможенной полиции (ICE).
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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