https://ria.ru/20250222/ssha-2000937142.html

Лидер Proud Boys рассказал о штурме Капитолия в 2021 году

Лидер Proud Boys рассказал о штурме Капитолия в 2021 году - РИА Новости, 22.02.2025

Лидер Proud Boys рассказал о штурме Капитолия в 2021 году

Бывший лидер ультраправой группировки "Гордые парни" (Proud Boys) Энрике Таррио, который получил самый длительный срок по делу о штурме Капитолия 6 января 2021... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T00:59:00+03:00

2025-02-22T00:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Бывший лидер ультраправой группировки "Гордые парни" (Proud Boys) Энрике Таррио, который получил самый длительный срок по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года и вместе с другими был помилован президентом США Дональдом Трампом, заявил, что если бы участники тех событий планировали переворот, он бы состоялся. "Чего мы не планировали, так это попытки устроить государственный переворот. Я вам обещаю, если бы мы это планировали, у нас бы получилось", - заявил Таррио в Вашингтоне на встрече с журналистами. Там же присутствовали другие осужденные по делу о штурме Капитолия, которых помиловал Трамп, они поддержали единомышленника смехом. В сентябре 2023 года вынести самый суровый приговор по уголовному делу, в рамках которого привлекли до полутора тысяч человек. Таррио получил 22 года тюрьмы. Шестого января 2021 года сторонники экс-президента США Дональда Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах. В связи с теми событиями обвинение было предъявлено и Трампу, дело закрыли после его победы на выборах. Сразу после инаугурации политик объявил массовую амнистию осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.

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Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп