https://ria.ru/20250222/ssha-2000934716.html

США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине

США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине - РИА Новости, 22.02.2025

США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине

США новым проектом резолюции Генассамблеи ООН не возлагают на Россию вину за начало конфликта на Украине, свидетельствует документ, поступивший в распоряжение... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T00:17:00+03:00

2025-02-22T00:17:00+03:00

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ООН, 22 фев — РИА Новости. США новым проектом резолюции Генассамблеи ООН не возлагают на Россию вину за начало конфликта на Украине, свидетельствует документ, поступивший в распоряжение РИА Новости.Взамен Штаты предложили собственный проект резолюции под названием "Путь к миру". Он состоит всего лишь из трех пунктов:При этом Вашингтон не стал применять часто используемые Западом формулировки о "российском вторжении на Украину" и не призвал вывести в одностороннем порядке войска с территории постсоветской республики.При этом Россия внесла в документ поправку, где указала на необходимость устранить коренные причины конфликта.Ранее в четверг стало известно, что Соединенные Штаты впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине.Документ содержит требование "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики". При этом в тексте нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.С февраля 2022-го Генассамблея периодически проводит заседания 11-й чрезвычайной спецсессии, посвященной ситуации на Украине. В рамках нее приняли уже шесть резолюций, поддерживающих позицию Киева и игнорирующих озабоченности Москвы.В каждом из этих документов, принятых еще при Джо Байдене, Соединенные Штаты были в числе соавторов наряду с Британией, Францией, Германией, Канадой и другими странами западного лагеря.

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000620763.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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