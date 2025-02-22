США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине
США в проекте резолюции ГА ООН не обвиняют Россию в начале конфликта на Украине
© AP Photo / John MinchilloПрохожие у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / John Minchillo
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ООН, 22 фев — РИА Новости. США новым проектом резолюции Генассамблеи ООН не возлагают на Россию вину за начало конфликта на Украине, свидетельствует документ, поступивший в распоряжение РИА Новости.
Взамен Штаты предложили собственный проект резолюции под названием "Путь к миру". Он состоит всего лишь из трех пунктов:
- Генассамблея скорбит о трагической гибели людей во время "российско-украинского конфликта";
- просит о скорейшем прекращении "конфликта" и призывает к прочному миру между Украиной и Россией;
- главной целью Организации Объединенных Наций называется поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров.
При этом Вашингтон не стал применять часто используемые Западом формулировки о "российском вторжении на Украину" и не призвал вывести в одностороннем порядке войска с территории постсоветской республики.
При этом Россия внесла в документ поправку, где указала на необходимость устранить коренные причины конфликта.
Ранее в четверг стало известно, что Соединенные Штаты впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине.
Документ содержит требование "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики". При этом в тексте нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
В каждом из этих документов, принятых еще при Джо Байдене, Соединенные Штаты были в числе соавторов наряду с Британией, Францией, Германией, Канадой и другими странами западного лагеря.
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