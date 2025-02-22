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США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:17 22.02.2025 (обновлено: 05:29 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/ssha-2000934716.html
США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине
США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине - РИА Новости, 22.02.2025
США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине
США новым проектом резолюции Генассамблеи ООН не возлагают на Россию вину за начало конфликта на Украине, свидетельствует документ, поступивший в распоряжение... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T00:17:00+03:00
2025-02-22T05:29:00+03:00
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ООН, 22 фев — РИА Новости. США новым проектом резолюции Генассамблеи ООН не возлагают на Россию вину за начало конфликта на Украине, свидетельствует документ, поступивший в распоряжение РИА Новости.Взамен Штаты предложили собственный проект резолюции под названием "Путь к миру". Он состоит всего лишь из трех пунктов:При этом Вашингтон не стал применять часто используемые Западом формулировки о "российском вторжении на Украину" и не призвал вывести в одностороннем порядке войска с территории постсоветской республики.При этом Россия внесла в документ поправку, где указала на необходимость устранить коренные причины конфликта.Ранее в четверг стало известно, что Соединенные Штаты впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине.Документ содержит требование "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики". При этом в тексте нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.С февраля 2022-го Генассамблея периодически проводит заседания 11-й чрезвычайной спецсессии, посвященной ситуации на Украине. В рамках нее приняли уже шесть резолюций, поддерживающих позицию Киева и игнорирующих озабоченности Москвы.В каждом из этих документов, принятых еще при Джо Байдене, Соединенные Штаты были в числе соавторов наряду с Британией, Францией, Германией, Канадой и другими странами западного лагеря.
https://ria.ru/20250221/ukraina-2000620763.html
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США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине

США в проекте резолюции ГА ООН не обвиняют Россию в начале конфликта на Украине

© AP Photo / John MinchilloПрохожие у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
Прохожие у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / John Minchillo
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ООН, 22 фев — РИА Новости. США новым проектом резолюции Генассамблеи ООН не возлагают на Россию вину за начало конфликта на Украине, свидетельствует документ, поступивший в распоряжение РИА Новости.
Взамен Штаты предложили собственный проект резолюции под названием "Путь к миру". Он состоит всего лишь из трех пунктов:
  • Генассамблея скорбит о трагической гибели людей во время "российско-украинского конфликта";
  • просит о скорейшем прекращении "конфликта" и призывает к прочному миру между Украиной и Россией;
  • главной целью Организации Объединенных Наций называется поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров.
При этом Вашингтон не стал применять часто используемые Западом формулировки о "российском вторжении на Украину" и не призвал вывести в одностороннем порядке войска с территории постсоветской республики.
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При этом Россия внесла в документ поправку, где указала на необходимость устранить коренные причины конфликта.
Ранее в четверг стало известно, что Соединенные Штаты впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине.
Документ содержит требование "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики". При этом в тексте нет упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН.
С февраля 2022-го Генассамблея периодически проводит заседания 11-й чрезвычайной спецсессии, посвященной ситуации на Украине. В рамках нее приняли уже шесть резолюций, поддерживающих позицию Киева и игнорирующих озабоченности Москвы.
В каждом из этих документов, принятых еще при Джо Байдене, Соединенные Штаты были в числе соавторов наряду с Британией, Францией, Германией, Канадой и другими странами западного лагеря.
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