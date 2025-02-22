https://ria.ru/20250222/sputnik-2001001486.html

Экс-премьер Молдавии назвал блокировку Sputnik цифровой цензурой

Экс-премьер Молдавии назвал блокировку Sputnik цифровой цензурой - РИА Новости, 22.02.2025

Экс-премьер Молдавии назвал блокировку Sputnik цифровой цензурой

Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев осудил блокировку в республике Telegram-канала агентства Sputnik Молдова, назвав это продолжением политики... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T15:22:00+03:00

2025-02-22T15:22:00+03:00

2025-02-22T18:52:00+03:00

в мире

молдавия

василий тарлев

санкции в отношении россии

россия

sputnik

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0f/1983909929_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_543c12e9765dc56c00dbde8934a50aeb.jpg

КИШИНЕВ, 22 фев — РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев осудил блокировку в республике Telegram-канала агентства Sputnik Молдова, назвав это продолжением политики цифровой цензуры Кишинева. "Блокировка деятельности одного из самых популярных и авторитетных "рупоров правды" — Telegram-канала Sputnik Молдова — это очередной шаг в планомерном уничтожении свободы слова в нашей стране, это продолжение цифровой цензуры со стороны властей", — сказал он корреспонденту РИА Новости. Экс-премьер подчеркнул, что правящая партия "Действие и солидарность" продолжает избавляться от любых неугодных голосов. Он напомнил о десятках закрытых телеканалов и заблокированных сайтов и об ограничении доступа к Telegram-каналам оппозиционных политиков. "Особенно циничным выглядит то, что блокировки продолжаются даже после отмены так называемого режима чрезвычайного положения, на который они ранее ссылались. Власть просто привыкла к бесконтрольному подавлению свободы слова в стране", — добавил Тарлев. По его мнению, международные организации по защите свободы прессы должны обратить внимание на ситуацию с ограничением доступа к информации в Молдавии. Накануне вечером молдавские пользователи мессенджера Telegram обнаружили, что канал агентства Sputnik Молдова заблокирован. Власти Молдавии до сих пор не назвали причин этого. В сентябре прошлого года в Молдавии заблокировали доступ к сайту РИА Новости, а в октябре — к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Илана Шора, депутатов парламента от этого блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул.Под ограничение также попали каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также некоторых молдавских СМИ: TV6, MD24 и "Гагаузская Республика".В последние годы в Молдавии закрыли десятки телеканалов и сайтов, среди них — радио Sputnik, "Комсомольская правда", "Российская газета", "Лента.ру", молдавские оппозиционные и русскоязычные телеканалы, такие как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV и другие. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. Российский МИД назвал действия Кишинева актом политической цензуры.

https://ria.ru/20250126/moldavija-1995550969.html

https://ria.ru/20250126/moldaviya-1995544406.html

https://ria.ru/20241114/moldaviya-1983854688.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, василий тарлев, санкции в отношении россии, россия, sputnik