https://ria.ru/20250222/sputnik-2001001486.html
Экс-премьер Молдавии назвал блокировку Sputnik цифровой цензурой
Экс-премьер Молдавии назвал блокировку Sputnik цифровой цензурой - РИА Новости, 22.02.2025
Экс-премьер Молдавии назвал блокировку Sputnik цифровой цензурой
Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев осудил блокировку в республике Telegram-канала агентства Sputnik Молдова, назвав это продолжением политики... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T15:22:00+03:00
2025-02-22T15:22:00+03:00
2025-02-22T18:52:00+03:00
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КИШИНЕВ, 22 фев — РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев осудил блокировку в республике Telegram-канала агентства Sputnik Молдова, назвав это продолжением политики цифровой цензуры Кишинева. "Блокировка деятельности одного из самых популярных и авторитетных "рупоров правды" — Telegram-канала Sputnik Молдова — это очередной шаг в планомерном уничтожении свободы слова в нашей стране, это продолжение цифровой цензуры со стороны властей", — сказал он корреспонденту РИА Новости. Экс-премьер подчеркнул, что правящая партия "Действие и солидарность" продолжает избавляться от любых неугодных голосов. Он напомнил о десятках закрытых телеканалов и заблокированных сайтов и об ограничении доступа к Telegram-каналам оппозиционных политиков. "Особенно циничным выглядит то, что блокировки продолжаются даже после отмены так называемого режима чрезвычайного положения, на который они ранее ссылались. Власть просто привыкла к бесконтрольному подавлению свободы слова в стране", — добавил Тарлев. По его мнению, международные организации по защите свободы прессы должны обратить внимание на ситуацию с ограничением доступа к информации в Молдавии. Накануне вечером молдавские пользователи мессенджера Telegram обнаружили, что канал агентства Sputnik Молдова заблокирован. Власти Молдавии до сих пор не назвали причин этого. В сентябре прошлого года в Молдавии заблокировали доступ к сайту РИА Новости, а в октябре — к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Илана Шора, депутатов парламента от этого блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул.Под ограничение также попали каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также некоторых молдавских СМИ: TV6, MD24 и "Гагаузская Республика".В последние годы в Молдавии закрыли десятки телеканалов и сайтов, среди них — радио Sputnik, "Комсомольская правда", "Российская газета", "Лента.ру", молдавские оппозиционные и русскоязычные телеканалы, такие как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV и другие. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. Российский МИД назвал действия Кишинева актом политической цензуры.
https://ria.ru/20250126/moldavija-1995550969.html
https://ria.ru/20250126/moldaviya-1995544406.html
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В мире, Молдавия, Василий Тарлев, Санкции в отношении России, Россия, Sputnik
Экс-премьер Молдавии назвал блокировку Sputnik цифровой цензурой
Экс-премьер Тарлев назвал блокировку Sputnik Молдова цифровой цензурой
КИШИНЕВ, 22 фев — РИА Новости. Бывший премьер-министр Молдавии Василий Тарлев осудил блокировку в республике Telegram-канала агентства Sputnik Молдова, назвав это продолжением политики цифровой цензуры Кишинева.
"Блокировка деятельности одного из самых популярных и авторитетных "рупоров правды" — Telegram-канала Sputnik Молдова — это очередной шаг в планомерном уничтожении свободы слова в нашей стране, это продолжение цифровой цензуры со стороны властей", — сказал он корреспонденту РИА Новости.
Экс-премьер подчеркнул, что правящая партия "Действие и солидарность" продолжает избавляться от любых неугодных голосов. Он напомнил о десятках закрытых телеканалов и заблокированных сайтов и об ограничении доступа к Telegram-каналам оппозиционных политиков.
"Особенно циничным выглядит то, что блокировки продолжаются даже после отмены так называемого режима чрезвычайного положения, на который они ранее ссылались. Власть просто привыкла к бесконтрольному подавлению свободы слова в стране", — добавил Тарлев.
По его мнению, международные организации по защите свободы прессы должны обратить внимание на ситуацию с ограничением доступа к информации в Молдавии.
Накануне вечером молдавские пользователи мессенджера Telegram обнаружили, что канал агентства Sputnik Молдова заблокирован. Власти Молдавии до сих пор не назвали причин этого.
В сентябре прошлого года в Молдавии заблокировали доступ к сайту РИА Новости, а в октябре — к Telegram-каналам лидера блока "Победа" Илана Шора
, депутатов парламента от этого блока Марины Таубер
, Александра Нестеровского, Василия Боли
, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул
.
Под ограничение также попали каналы автономной некоммерческой организации "Евразия", культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока "Победа" и его молодежного крыла, а также некоторых молдавских СМИ: TV6, MD24 и "Гагаузская Республика".
В последние годы в Молдавии закрыли десятки телеканалов и сайтов, среди них — радио Sputnik, "Комсомольская правда", "Российская газета", "Лента.ру", молдавские оппозиционные и русскоязычные телеканалы, такие как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV и другие. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. Российский МИД назвал действия Кишинева актом политической цензуры.