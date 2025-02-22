https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000976949.html
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 22.02.2025
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, станцию РЭБ и склад боеприпасов,... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:25:00+03:00
2025-02-22T12:25:00+03:00
2025-02-22T12:27:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, станцию РЭБ и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и формированиям "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Славянск, Васюковка, Краматорск, Новомарково, Белокузьминовка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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северск, славянск, краматорск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Славянск, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 220 боевиков и станцию РЭБ в зоне действий "Юга" за сутки