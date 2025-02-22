https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000976949.html

ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 22.02.2025

ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, станцию РЭБ и склад боеприпасов,... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T12:25:00+03:00

2025-02-22T12:25:00+03:00

2025-02-22T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

северск

славянск

краматорск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, станцию РЭБ и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и формированиям "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Славянск, Васюковка, Краматорск, Новомарково, Белокузьминовка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

северск, славянск, краматорск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность