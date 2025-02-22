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ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 22.02.2025 (обновлено: 12:27 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000976949.html
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки - РИА Новости, 22.02.2025
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, станцию РЭБ и склад боеприпасов,... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:25:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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славянск
краматорск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, станцию РЭБ и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и формированиям "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Славянск, Васюковка, Краматорск, Новомарково, Белокузьминовка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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северск, славянск, краматорск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Славянск, Краматорск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действий бойцов "Юга" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 220 боевиков и станцию РЭБ в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне специальной военной операции
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 220 военнослужащих, станцию РЭБ и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и формированиям "Иностранного легиона" в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Славянск, Васюковка, Краматорск, Новомарково, Белокузьминовка, Часов Яр, Ступочки, Константиновка и Улаклы Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США. Также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскСлавянскКраматорскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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