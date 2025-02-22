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Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 22.02.2025 (обновлено: 12:50 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000974839.html
Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР
Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР - РИА Новости, 22.02.2025
Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР
Российские военные взяли под контроль село Новолюбовка в ЛНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:10:00+03:00
2025-02-22T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
сергей рудской
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Новолюбовка в ЛНР, сообщили в Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки поразили живую силу и технику шести украинских бригад в районах Харьковской области и ДНР, а также Серебрянского лесничества.ВСУ потеряли более 200 военных, танк, бронетранспортер М113, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.За минувшие сутки авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, местам хранения дронов и подготовки их операторов, складам боеприпасов и горючего ВСУ, пунктам временной дислокации войск противника в 157 районах.
https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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харьковская область
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луганская народная республика, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, сергей рудской
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Сергей Рудской
Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР

МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Новолюбовка в ЛНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Новолюбовка в ЛНР, сообщили в Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Новолюбовка в ЛНР
Подразделения группировки войск Запад освободили село Новолюбовка в ЛНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Новолюбовка в ЛНР

Как заявил в четверг начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, армии осталось освободить менее процента территории ЛНР.

Кроме того, бойцы группировки поразили живую силу и технику шести украинских бригад в районах Харьковской области и ДНР, а также Серебрянского лесничества.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
"Не упустить момент". Генштаб наметил новые направления ударов в зоне СВО
20 февраля, 08:00
ВСУ потеряли более 200 военных, танк, бронетранспортер М113, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
За минувшие сутки авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, местам хранения дронов и подготовки их операторов, складам боеприпасов и горючего ВСУ, пунктам временной дислокации войск противника в 157 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФСергей Рудской
 
 
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