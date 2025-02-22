Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР
МО РФ сообщило об освобождении населенного пункта Новолюбовка в ЛНР
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Новолюбовка в ЛНР, сообщили в Минобороны.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Новолюбовка в ЛНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Новолюбовка в ЛНР
Как заявил в четверг начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, армии осталось освободить менее процента территории ЛНР.
Кроме того, бойцы группировки поразили живую силу и технику шести украинских бригад в районах Харьковской области и ДНР, а также Серебрянского лесничества.
ВСУ потеряли более 200 военных, танк, бронетранспортер М113, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
За минувшие сутки авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, местам хранения дронов и подготовки их операторов, складам боеприпасов и горючего ВСУ, пунктам временной дислокации войск противника в 157 районах.
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