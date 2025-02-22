https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000974839.html

Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР

Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР - РИА Новости, 22.02.2025

Российские войска освободили Новолюбовку в ЛНР

Российские военные взяли под контроль село Новолюбовка в ЛНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T12:10:00+03:00

2025-02-22T12:10:00+03:00

2025-02-22T12:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

сергей рудской

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Новолюбовка в ЛНР, сообщили в Минобороны."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки поразили живую силу и технику шести украинских бригад в районах Харьковской области и ДНР, а также Серебрянского лесничества.ВСУ потеряли более 200 военных, танк, бронетранспортер М113, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.За минувшие сутки авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, местам хранения дронов и подготовки их операторов, складам боеприпасов и горючего ВСУ, пунктам временной дислокации войск противника в 157 районах.

https://ria.ru/20250220/obstanovka-2000127520.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

харьковская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

луганская народная республика, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, сергей рудской