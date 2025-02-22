https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000946138.html

Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.02.2025

Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T05:23:00+03:00

2025-02-22T05:23:00+03:00

2025-02-22T05:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-35м

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798915912_0:128:3285:1976_1920x0_80_0_0_006bfceae0fede82986c42950d5d65c0.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника", — говорится в сводке.Отмечается, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей.По данным Минобороны от пятницы, за сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 250 солдат. Они также лишились БМП CV-90, четырех бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, трех артиллерийских орудий, четырех минометов, двух боевых машин РСЗО и зенитной самоходной установки Gepard.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-35м