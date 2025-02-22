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Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.02.2025
Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T05:23:00+03:00
2025-02-22T05:23:00+03:00
2025-02-22T05:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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ми-35м
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника", — говорится в сводке.Отмечается, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей.По данным Минобороны от пятницы, за сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 250 солдат. Они также лишились БМП CV-90, четырех бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, трех артиллерийских орудий, четырех минометов, двух боевых машин РСЗО и зенитной самоходной установки Gepard.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-35м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-35М
Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ в Курском приграничье