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Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:23 22.02.2025 (обновлено: 05:27 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000946138.html
Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области - РИА Новости, 22.02.2025
Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области
Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T05:23:00+03:00
2025-02-22T05:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-35м
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника", — говорится в сводке.Отмечается, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей.По данным Минобороны от пятницы, за сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 250 солдат. Они также лишились БМП CV-90, четырех бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, трех артиллерийских орудий, четырех минометов, двух боевых машин РСЗО и зенитной самоходной установки Gepard.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-35м
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-35М
Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ в Курском приграничье

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВертолет Ми-35М
Вертолет Ми-35М - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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Вертолет Ми-35М. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Экипаж ударного вертолета Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
«
"В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника", — говорится в сводке.
Отмечается, что передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей.
По данным Минобороны от пятницы, за сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 250 солдат. Они также лишились БМП CV-90, четырех бронетранспортеров, 15 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, трех артиллерийских орудий, четырех минометов, двух боевых машин РСЗО и зенитной самоходной установки Gepard.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-35М
 
 
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