https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000945840.html

Военные группировки "Запад" уничтожили свыше 190 украинских военных

Военные группировки "Запад" уничтожили свыше 190 украинских военных - РИА Новости, 22.02.2025

Военные группировки "Запад" уничтожили свыше 190 украинских военных

Украинские формирования потеряли свыше 190 военнослужащих, танк и БТР М113 в зоне ответственности группировки "Запад", сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T05:16:00+03:00

2025-02-22T05:16:00+03:00

2025-02-22T05:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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нато

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т-64

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские формирования потеряли свыше 190 военнослужащих, танк и БТР М113 в зоне ответственности группировки "Запад", сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Расчетами противовоздушной обороны уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. За сутки потери противника составили свыше 190 военнослужащих, танк Т-64, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями и операторами барражирующих боеприпасов уничтожены три орудия полевой артиллерии, из них два - производства стран НАТО, десять минометных расчетов. Также уничтожены станция РЭБ "Захист", 25 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink и два склада боеприпасов", - сказал он. Отмечается, что подразделения группировки войск "Запад" при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии Украины в районах Твердохлебовки, Криничек, Купянска, Лозовой, Голубовки, Новолюбовки и Ямполя.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, украина, нато, вооруженные силы украины, т-64, безопасность