Военные группировки "Запад" уничтожили свыше 190 украинских военных
Военные группировки Запад уничтожили свыше 190 украинских военных, танк и БТР
Работа РСЗО 9К57 "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские формирования потеряли свыше 190 военнослужащих, танк и БТР М113 в зоне ответственности группировки "Запад", сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"Расчетами противовоздушной обороны уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. За сутки потери противника составили свыше 190 военнослужащих, танк Т-64, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями и операторами барражирующих боеприпасов уничтожены три орудия полевой артиллерии, из них два - производства стран НАТО, десять минометных расчетов. Также уничтожены станция РЭБ "Захист", 25 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink и два склада боеприпасов", - сказал он.
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Отмечается, что подразделения группировки войск "Запад" при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии Украины в районах Твердохлебовки, Криничек, Купянска, Лозовой, Голубовки, Новолюбовки и Ямполя.
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