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Военные группировки "Запад" уничтожили свыше 190 украинских военных - РИА Новости, 22.02.2025
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05:16 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000945840.html
Военные группировки "Запад" уничтожили свыше 190 украинских военных
Военные группировки "Запад" уничтожили свыше 190 украинских военных - РИА Новости, 22.02.2025
Военные группировки "Запад" уничтожили свыше 190 украинских военных
Украинские формирования потеряли свыше 190 военнослужащих, танк и БТР М113 в зоне ответственности группировки "Запад", сообщил журналистам начальник... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T05:16:00+03:00
2025-02-22T05:16:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские формирования потеряли свыше 190 военнослужащих, танк и БТР М113 в зоне ответственности группировки "Запад", сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Расчетами противовоздушной обороны уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. За сутки потери противника составили свыше 190 военнослужащих, танк Т-64, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями и операторами барражирующих боеприпасов уничтожены три орудия полевой артиллерии, из них два - производства стран НАТО, десять минометных расчетов. Также уничтожены станция РЭБ "Захист", 25 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink и два склада боеприпасов", - сказал он. Отмечается, что подразделения группировки войск "Запад" при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии Украины в районах Твердохлебовки, Криничек, Купянска, Лозовой, Голубовки, Новолюбовки и Ямполя.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, украина, нато, вооруженные силы украины, т-64, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Т-64, Безопасность
Военные группировки "Запад" уничтожили свыше 190 украинских военных

Военные группировки Запад уничтожили свыше 190 украинских военных, танк и БТР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган"
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские формирования потеряли свыше 190 военнослужащих, танк и БТР М113 в зоне ответственности группировки "Запад", сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"Расчетами противовоздушной обороны уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. За сутки потери противника составили свыше 190 военнослужащих, танк Т-64, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями и операторами барражирующих боеприпасов уничтожены три орудия полевой артиллерии, из них два - производства стран НАТО, десять минометных расчетов. Также уничтожены станция РЭБ "Захист", 25 пунктов управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink и два склада боеприпасов", - сказал он.
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16 февраля, 08:00
Отмечается, что подразделения группировки войск "Запад" при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии Украины в районах Твердохлебовки, Криничек, Купянска, Лозовой, Голубовки, Новолюбовки и Ямполя.
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