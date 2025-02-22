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ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 22.02.2025
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05:14 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000945681.html
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 22.02.2025
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет беспилотников группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил украинский пункт временной дислокации личного состава и управления БПЛА на правом берегу... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T05:14:00+03:00
2025-02-22T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 фев - РИА Новости. Расчет беспилотников группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил украинский пункт временной дислокации личного состава и управления БПЛА на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчет работал парой. Первый номер подготовил ударный дрон к запуску. Второй в это время производил разведку и выявил цель. Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер корректировал полет для точного наведения на объект. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона по пункту временной дислокации и управления БПЛА ВСУ в брошенном мирными жителями доме на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и уничтожают противника с помощью FPV-дронов. Подразделения БПЛА мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на каховском направлении в Херсонской области.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет БПЛА уничтожил пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 фев - РИА Новости. Расчет беспилотников группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил украинский пункт временной дислокации личного состава и управления БПЛА на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчет работал парой. Первый номер подготовил ударный дрон к запуску. Второй в это время производил разведку и выявил цель. Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер корректировал полет для точного наведения на объект. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона по пункту временной дислокации и управления БПЛА ВСУ в брошенном мирными жителями доме на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Расчеты БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и уничтожают противника с помощью FPV-дронов.
Подразделения БПЛА мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на каховском направлении в Херсонской области.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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