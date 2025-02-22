https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000945681.html

ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра

ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 22.02.2025

ВС России уничтожили пункт управления дронами ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет беспилотников группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил украинский пункт временной дислокации личного состава и управления БПЛА на правом берегу... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T05:14:00+03:00

2025-02-22T05:14:00+03:00

2025-02-22T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 22 фев - РИА Новости. Расчет беспилотников группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил украинский пункт временной дислокации личного состава и управления БПЛА на правом берегу Днепра, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчет работал парой. Первый номер подготовил ударный дрон к запуску. Второй в это время производил разведку и выявил цель. Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер корректировал полет для точного наведения на объект. Помощник умело скорректировал работу оператора по заходу на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона по пункту временной дислокации и управления БПЛА ВСУ в брошенном мирными жителями доме на правом берегу Днепра", - сообщили в оборонном ведомстве. Расчеты БПЛА в режиме реального времени наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и уничтожают противника с помощью FPV-дронов. Подразделения БПЛА мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" ежедневно уничтожают объекты и личный состав ВСУ ударными беспилотниками на каховском направлении в Херсонской области.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность