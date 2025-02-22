https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000945408.html

Военные группировки "Север" уничтожили до 50 военных ВСУ

Военные группировки "Север" уничтожили до 50 военных ВСУ - РИА Новости, 22.02.2025

Военные группировки "Север" уничтожили до 50 военных ВСУ

Украинские войска потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии в зоне ответственности группировки российских войск "Север",... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T05:10:00+03:00

2025-02-22T05:10:00+03:00

2025-02-22T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

волчанск

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии в зоне ответственности группировки российских войск "Север", сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин. "Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. На харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, бригаде теробороны в районе населенных пунктов Слатино, Светличного и Волчанска. Вооруженные силы Украины потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - сказал Якимкин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

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Дарья Буймова

волчанск, вооруженные силы украины, безопасность