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Военные группировки "Север" уничтожили до 50 военных ВСУ - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000945408.html
Военные группировки "Север" уничтожили до 50 военных ВСУ
Военные группировки "Север" уничтожили до 50 военных ВСУ - РИА Новости, 22.02.2025
Военные группировки "Север" уничтожили до 50 военных ВСУ
Украинские войска потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии в зоне ответственности группировки российских войск "Север",... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T05:10:00+03:00
2025-02-22T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии в зоне ответственности группировки российских войск "Север", сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин. "Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. На харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, бригаде теробороны в районе населенных пунктов Слатино, Светличного и Волчанска. Вооруженные силы Украины потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - сказал Якимкин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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волчанск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военные группировки "Север" уничтожили до 50 военных ВСУ

Военные группировки Север уничтожили до 50 военных ВСУ и три украинских орудия

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град"
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии в зоне ответственности группировки российских войск "Север", сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. На харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, бригаде теробороны в районе населенных пунктов Слатино, Светличного и Волчанска. Вооруженные силы Украины потеряли до 50 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - сказал Якимкин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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