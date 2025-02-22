Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы группы "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000945121.html
Артиллеристы группы "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы группы "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.02.2025
Артиллеристы группы "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА, а также ряд... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T05:06:00+03:00
2025-02-22T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993247755_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_868fe3a9974ea6e6ea53b4c2f3b8dc9e.jpg
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА, а также ряд других целей на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пикапы, минометные расчеты, точки взлета гексакоптеров, пункты управления БПЛА и скопления живой силы ВСУ", - сообщили в МО. Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. "Расчёты боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности, используя тактику частых смен огневых позиций", - сообщили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0b/1993247755_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9e07232dbd041dddf1d42e302584539e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы группы "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

Расчеты РСЗО уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском участке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА, а также ряд других целей на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России.
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пикапы, минометные расчеты, точки взлета гексакоптеров, пункты управления БПЛА и скопления живой силы ВСУ", - сообщили в МО.
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Такого все больше. Чем российская армия удивляет ВСУ
16 февраля, 08:00
Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.
"Расчёты боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности, используя тактику частых смен огневых позиций", - сообщили в оборонном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала