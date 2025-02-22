Артиллеристы группы "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
Расчеты РСЗО уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ на Краснолиманском участке
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА, а также ряд других целей на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России.
"Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пикапы, минометные расчеты, точки взлета гексакоптеров, пункты управления БПЛА и скопления живой силы ВСУ", - сообщили в МО.
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Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.
"Расчёты боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности, используя тактику частых смен огневых позиций", - сообщили в оборонном ведомстве.
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