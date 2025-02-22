https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000945121.html

Артиллеристы группы "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы группы "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 22.02.2025

Артиллеристы группы "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА, а также ряд... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T05:06:00+03:00

2025-02-22T05:06:00+03:00

2025-02-22T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 21 фев - РИА Новости. Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" 25-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожили пункты управления БПЛА, а также ряд других целей на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пикапы, минометные расчеты, точки взлета гексакоптеров, пункты управления БПЛА и скопления живой силы ВСУ", - сообщили в МО. Уточняется, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей. "Расчёты боевых машин в своей тактике используют эффект неожиданности, используя тактику частых смен огневых позиций", - сообщили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность