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Подполье сообщило об ударах по Вышгороду и Борисполю - РИА Новости, 22.02.2025
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00:35 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000935835.html
Подполье сообщило об ударах по Вышгороду и Борисполю
Подполье сообщило об ударах по Вышгороду и Борисполю - РИА Новости, 22.02.2025
Подполье сообщило об ударах по Вышгороду и Борисполю
Удары нанесены по Вышгороду и Борисполю Киевской области, где пополнялись разбитые подразделения ВСУ и комплектовались новые, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T00:35:00+03:00
2025-02-22T00:35:00+03:00
в мире
борисполь
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киевская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Удары нанесены по Вышгороду и Борисполю Киевской области, где пополнялись разбитые подразделения ВСУ и комплектовались новые, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Вышгород — пригород Киева, получил прилет в 22:45. Борисполь — пригород Киева, получил удар в 22:50. Оба города в последнее время используются для пополнения разбитых на востоке подразделений и комплектации новых. По нашим сведениям, военные хорошо обмундированы, есть новая, не бывавшая в боях техника", - заявил Лебедев.
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киев
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в мире, борисполь, киев, киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Борисполь, Киев, Киевская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по Вышгороду и Борисполю

По пригородам Киева, где пополнялись разбитые подразделения ВСУ, нанесли удары

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Удары нанесены по Вышгороду и Борисполю Киевской области, где пополнялись разбитые подразделения ВСУ и комплектовались новые, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Вышгород — пригород Киева, получил прилет в 22:45. Борисполь — пригород Киева, получил удар в 22:50. Оба города в последнее время используются для пополнения разбитых на востоке подразделений и комплектации новых. По нашим сведениям, военные хорошо обмундированы, есть новая, не бывавшая в боях техника", - заявил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреБориспольКиевКиевская областьСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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