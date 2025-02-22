https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000935835.html
Подполье сообщило об ударах по Вышгороду и Борисполю
Подполье сообщило об ударах по Вышгороду и Борисполю - РИА Новости, 22.02.2025
Подполье сообщило об ударах по Вышгороду и Борисполю
Удары нанесены по Вышгороду и Борисполю Киевской области, где пополнялись разбитые подразделения ВСУ и комплектовались новые, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T00:35:00+03:00
2025-02-22T00:35:00+03:00
2025-02-22T00:35:00+03:00
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Удары нанесены по Вышгороду и Борисполю Киевской области, где пополнялись разбитые подразделения ВСУ и комплектовались новые, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Вышгород — пригород Киева, получил прилет в 22:45. Борисполь — пригород Киева, получил удар в 22:50. Оба города в последнее время используются для пополнения разбитых на востоке подразделений и комплектации новых. По нашим сведениям, военные хорошо обмундированы, есть новая, не бывавшая в боях техника", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, борисполь, киев, киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Борисполь, Киев, Киевская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударах по Вышгороду и Борисполю
По пригородам Киева, где пополнялись разбитые подразделения ВСУ, нанесли удары