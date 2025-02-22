https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000934442.html

Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Запорожской области

Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Запорожской области - РИА Новости, 22.02.2025

Подполье сообщило об ударе по аэродрому в Запорожской области

Удар нанесен в районе аэродрома Вольнянска в Запорожской области, где наблюдалась высокая активность авиации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T00:10:00+03:00

2025-02-22T00:10:00+03:00

2025-02-22T00:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

сергей лебедев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Удар нанесен в районе аэродрома Вольнянска в Запорожской области, где наблюдалась высокая активность авиации ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет в 22:30 в направлении аэродрома Вольнянска. Точнее сказать пока затрудняются. Сообщают, что последние недели аэродром часто принимает вертолеты, также слышали гул самолетов. Местные жители говорят, что на самом аэродроме и рядом появилось много военных", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев