Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по скоплению военных ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:04 22.02.2025 (обновлено: 00:19 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000934329.html
Подполье сообщило об ударе по скоплению военных ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по скоплению военных ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 22.02.2025
Подполье сообщило об ударе по скоплению военных ВСУ в Харьковской области
Удар нанесен по терминалу почты в населенном пункте Коротич Харьковской области, где могло находиться большое число военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T00:04:00+03:00
2025-02-22T00:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900341655_651:223:3072:1585_1920x0_80_0_0_8c2a1eda860ea1ab840ff4937ce1b39a.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Удар нанесен по терминалу почты в населенном пункте Коротич Харьковской области, где могло находиться большое число военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет в пригород в 17.50 в направлении поселка городского типа Коротич. По разным слухам, в районе нового терминала "Новой почты" было много военных, которых привозили на грузовиках и разгружали. Прилет описывают с детонацией, длившейся около 15 минут", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900341655_816:178:3072:1870_1920x0_80_0_0_b23fc5c3aa9a1aadd4e185b619cbe6c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по скоплению военных ВСУ в Харьковской области

По зданию почты в Харьковской области, где находились военные ВСУ, нанесли удар

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самолет Су-25 "Грач", задействованный в специальной военной операции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Удар нанесен по терминалу почты в населенном пункте Коротич Харьковской области, где могло находиться большое число военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Прилет в пригород в 17.50 в направлении поселка городского типа Коротич. По разным слухам, в районе нового терминала "Новой почты" было много военных, которых привозили на грузовиках и разгружали. Прилет описывают с детонацией, длившейся около 15 минут", - заявил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьСергей Лебедев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала