https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000934329.html
Подполье сообщило об ударе по скоплению военных ВСУ в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по скоплению военных ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 22.02.2025
Подполье сообщило об ударе по скоплению военных ВСУ в Харьковской области
Удар нанесен по терминалу почты в населенном пункте Коротич Харьковской области, где могло находиться большое число военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T00:04:00+03:00
2025-02-22T00:04:00+03:00
2025-02-22T00:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
сергей лебедев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Удар нанесен по терминалу почты в населенном пункте Коротич Харьковской области, где могло находиться большое число военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет в пригород в 17.50 в направлении поселка городского типа Коротич. По разным слухам, в районе нового терминала "Новой почты" было много военных, которых привозили на грузовиках и разгружали. Прилет описывают с детонацией, длившейся около 15 минут", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по скоплению военных ВСУ в Харьковской области
По зданию почты в Харьковской области, где находились военные ВСУ, нанесли удар