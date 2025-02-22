https://ria.ru/20250222/spetsoperatsiya-2000934329.html

Подполье сообщило об ударе по скоплению военных ВСУ в Харьковской области

Подполье сообщило об ударе по скоплению военных ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 22.02.2025

Подполье сообщило об ударе по скоплению военных ВСУ в Харьковской области

Удар нанесен по терминалу почты в населенном пункте Коротич Харьковской области, где могло находиться большое число военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T00:04:00+03:00

2025-02-22T00:04:00+03:00

2025-02-22T00:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

сергей лебедев

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Удар нанесен по терминалу почты в населенном пункте Коротич Харьковской области, где могло находиться большое число военных ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Прилет в пригород в 17.50 в направлении поселка городского типа Коротич. По разным слухам, в районе нового терминала "Новой почты" было много военных, которых привозили на грузовиках и разгружали. Прилет описывают с детонацией, длившейся около 15 минут", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность, сергей лебедев