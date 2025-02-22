Рейтинг@Mail.ru
США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:35 22.02.2025 (обновлено: 21:47 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/soglashenie-2001032863.html
США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых, сообщили СМИ
США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых, сообщили СМИ
Новая версия соглашения по украинским полезным ископаемым содержит требование к Киеву отдавать США половину доходов от добычи ресурсов, портов и другой... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T19:35:00+03:00
2025-02-22T21:47:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001035015_0:48:3000:1736_1920x0_80_0_0_85d4fc4ee915041fd747a0f687e503a5.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Новая версия соглашения по украинским полезным ископаемым содержит требование к Киеву отдавать США половину доходов от добычи ресурсов, портов и другой инфраструктуры, пишет New York Times со ссылкой на документ. &quot;Условия нового предложения &lt;...&gt; призывают Украину уступить половину своих доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры&quot;, — говорится в статье.Бывшие и нынешние украинские чиновники, с которыми поговорили сотрудники газеты, отмечают, что это условие фигурировало и в предыдущей версии документа. При этом украинское издание NV утверждало, что будущие доходы от портов не входят в соглашение.Как писало NV, накануне Киев получил от американских партнеров новую версию соглашения, но она оказалась на порядок жестче, чем первый вариант, который привозил министр финансов США Скотт Бессент. Теперь Белый дом требует от Киева закрепить за ним 100 процентов собственности будущего фонда. Телеканал Fox News, со своей стороны, сообщил, что украинские власти внесли документ в свои предложения и передали их американской стороне. Сделка по редкоземельным металламВ начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене на прошлой неделе, но Зеленский заявил, что отказался это делать.Позже Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита в Киев.Затем американский лидер заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями. По информации портала Axios, поведение главы киевского режима в этой ситуации стало одной из причин того, что Трамп разозлился и был готов лишить Украину американской военной поддержки.
https://ria.ru/20250222/tramp-2001028764.html
https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html
https://ria.ru/20250220/tramp-2000361726.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001035015_264:0:2931:2000_1920x0_80_0_0_4d2cecc79e2aaa5996723e62e42410f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, скотт бессент
В мире, США, Украина, Киев, Скотт Бессент
США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых, сообщили СМИ

NYT: США требуют от Украины половину доходов от ископаемых и портов

© AP Photo / Efrem LukatskyКарьерный самосвал на месторожении ильменита в Кировоградской области, Украина
Карьерный самосвал на месторожении ильменита в Кировоградской области, Украина - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Карьерный самосвал на месторожении ильменита в Кировоградской области, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Новая версия соглашения по украинским полезным ископаемым содержит требование к Киеву отдавать США половину доходов от добычи ресурсов, портов и другой инфраструктуры, пишет New York Times со ссылкой на документ.
«

"Условия нового предложения <...> призывают Украину уступить половину своих доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры", — говорится в статье.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
CNN: Трамп решил получить от Украины больше, чем потратили США
Вчера, 18:48
Бывшие и нынешние украинские чиновники, с которыми поговорили сотрудники газеты, отмечают, что это условие фигурировало и в предыдущей версии документа. При этом украинское издание NV утверждало, что будущие доходы от портов не входят в соглашение.
Как писало NV, накануне Киев получил от американских партнеров новую версию соглашения, но она оказалась на порядок жестче, чем первый вариант, который привозил министр финансов США Скотт Бессент. Теперь Белый дом требует от Киева закрепить за ним 100 процентов собственности будущего фонда.
Телеканал Fox News, со своей стороны, сообщил, что украинские власти внесли документ в свои предложения и передали их американской стороне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Все кончено: Трамп объявил охоту на Зеленского
21 февраля, 08:00

Сделка по редкоземельным металлам

В начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене на прошлой неделе, но Зеленский заявил, что отказался это делать.
Позже Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита в Киев.
Затем американский лидер заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями. По информации портала Axios, поведение главы киевского режима в этой ситуации стало одной из причин того, что Трамп разозлился и был готов лишить Украину американской военной поддержки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
"Ему нужны не ресурсы". Предложение Трампа вызвало в Киеве панику
20 февраля, 08:00
 
В миреСШАУкраинаКиевСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала