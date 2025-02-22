https://ria.ru/20250222/soglashenie-2001032863.html

США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых, сообщили СМИ

США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.02.2025

США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых, сообщили СМИ

Новая версия соглашения по украинским полезным ископаемым содержит требование к Киеву отдавать США половину доходов от добычи ресурсов, портов и другой... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T19:35:00+03:00

2025-02-22T19:35:00+03:00

2025-02-22T21:47:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Новая версия соглашения по украинским полезным ископаемым содержит требование к Киеву отдавать США половину доходов от добычи ресурсов, портов и другой инфраструктуры, пишет New York Times со ссылкой на документ. "Условия нового предложения <...> призывают Украину уступить половину своих доходов от природных ресурсов, включая минералы, газ и нефть, а также доходов от портов и другой инфраструктуры", — говорится в статье.Бывшие и нынешние украинские чиновники, с которыми поговорили сотрудники газеты, отмечают, что это условие фигурировало и в предыдущей версии документа. При этом украинское издание NV утверждало, что будущие доходы от портов не входят в соглашение.Как писало NV, накануне Киев получил от американских партнеров новую версию соглашения, но она оказалась на порядок жестче, чем первый вариант, который привозил министр финансов США Скотт Бессент. Теперь Белый дом требует от Киева закрепить за ним 100 процентов собственности будущего фонда. Телеканал Fox News, со своей стороны, сообщил, что украинские власти внесли документ в свои предложения и передали их американской стороне. Сделка по редкоземельным металламВ начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене на прошлой неделе, но Зеленский заявил, что отказался это делать.Позже Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита в Киев.Затем американский лидер заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями. По информации портала Axios, поведение главы киевского режима в этой ситуации стало одной из причин того, что Трамп разозлился и был готов лишить Украину американской военной поддержки.

https://ria.ru/20250222/tramp-2001028764.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

https://ria.ru/20250220/tramp-2000361726.html

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