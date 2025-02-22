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США ужесточили условия соглашения с Украиной по ископаемым, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
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19:24 22.02.2025 (обновлено: 20:11 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/soglashenie-2001031673.html
США ужесточили условия соглашения с Украиной по ископаемым, пишут СМИ
США ужесточили условия соглашения с Украиной по ископаемым, пишут СМИ - РИА Новости, 22.02.2025
США ужесточили условия соглашения с Украиной по ископаемым, пишут СМИ
США ужесточили условия соглашения с Киевом по ископаемым, требуя полный контроль над будущим фондом, сообщило украинское издание NV со ссылкой на источники,... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T19:24:00+03:00
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сша
украина
киев
дональд трамп
скотт бессент
в мире
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США ужесточили условия соглашения с Киевом по ископаемым, требуя полный контроль над будущим фондом, сообщило украинское издание NV со ссылкой на источники, разрабатывающие новую редакцию проекта договора.По словам собеседников издания, накануне Украина получила от американских партнеров новую версию соглашения, однако она оказалась "на порядок жестче, чем первый вариант, который привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент". &quot;Новая версия от американских партнеров предлагает закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы сторон в фонде в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская сторона - треть, которую уже предоставила в виде оружия. Размер фонда американская сторона предлагает установить на уровне 500 миллиардов долларов&quot;, — приводит слова собеседников издание.Уточняется, что соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но также газ и нефть. Будущие доходы от портов не входят в соглашение. Кроме того, в рамках соглашения Вашингтон не берет на себя обязательства по инвестициям. По словам собеседников, украинская сторона предлагает пересмотреть объем фонда и закрепить необходимость использования денег фонда исключительно для инвестиций. Сделка по редкоземельным металламВ начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Как писала Washington Post, документ передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене на прошлой неделе, но Зеленский заявил, что отказался это делать.Позже Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита в Киев.Затем американский лидер заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями. По информации портала Axios, поведение главы киевского режима в этой ситуации стало одной из причин того, что Трамп разозлился и был готов лишить Украину американской военной поддержки.
https://ria.ru/20250222/ukraina-2001017961.html
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сша, украина, киев, дональд трамп, скотт бессент, в мире
США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Скотт Бессент, В мире
США ужесточили условия соглашения с Украиной по ископаемым, пишут СМИ

NV: США ужесточили условия сделки с Украиной, требуя полный контроль фонда

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. США ужесточили условия соглашения с Киевом по ископаемым, требуя полный контроль над будущим фондом, сообщило украинское издание NV со ссылкой на источники, разрабатывающие новую редакцию проекта договора.
По словам собеседников издания, накануне Украина получила от американских партнеров новую версию соглашения, однако она оказалась "на порядок жестче, чем первый вариант, который привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент".
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Fox News: Украина внесла новые предложения в соглашение с США по минералам
Вчера, 17:41
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"Новая версия от американских партнеров предлагает закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы сторон в фонде в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская сторона - треть, которую уже предоставила в виде оружия. Размер фонда американская сторона предлагает установить на уровне 500 миллиардов долларов", — приводит слова собеседников издание.

Уточняется, что соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но также газ и нефть. Будущие доходы от портов не входят в соглашение. Кроме того, в рамках соглашения Вашингтон не берет на себя обязательства по инвестициям.
По словам собеседников, украинская сторона предлагает пересмотреть объем фонда и закрепить необходимость использования денег фонда исключительно для инвестиций.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
В Раде раскритиковали Зеленского за сделку по редкоземельным металлам
21 февраля, 14:58

Сделка по редкоземельным металлам

В начале февраля президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Как писала Washington Post, документ передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене на прошлой неделе, но Зеленский заявил, что отказался это делать.
Позже Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита в Киев.
Затем американский лидер заявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями. По информации портала Axios, поведение главы киевского режима в этой ситуации стало одной из причин того, что Трамп разозлился и был готов лишить Украину американской военной поддержки.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Украина опубликовала карты месторождения полезных ископаемых, сообщили СМИ
21 февраля, 19:56
 
СШАУкраинаКиевДональд ТрампСкотт БессентВ мире
 
 
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