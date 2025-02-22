https://ria.ru/20250222/soglashenie-2000995807.html

СМИ: офис Зеленского подтвердил неготовность к соглашению о минералах

СМИ: офис Зеленского подтвердил неготовность к соглашению о минералах - РИА Новости, 22.02.2025

СМИ: офис Зеленского подтвердил неготовность к соглашению о минералах

Украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на источник в офисе Владимира Зеленского, сообщает, что там подтвердили информацию западных СМИ о неготовности... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:44:00+03:00

2025-02-22T14:44:00+03:00

2025-02-22T14:44:00+03:00

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сша

киев

украина

владимир зеленский

дональд трамп

майк уолтц

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на источник в офисе Владимира Зеленского, сообщает, что там подтвердили информацию западных СМИ о неготовности Киева подписать соглашение с США по минеральным ресурсам. Ранее в субботу телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что Зеленский не готов подписать соглашение с США по полезным ископаемым из-за ряда проблемных вопросов. "Источник "Общественного" в офисе президента проинформировал, что подписания соглашения о редкоземельных металлах сегодня не будет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Днем ранее "Общественное", ссылаясь на источник в офисе Зеленского, сообщило, что команда Зеленского работала над проектом соглашения с США о полезных ископаемых всю ночь на пятницу, но документ все еще не отражает интересы Украины и не содержит нужные Киеву гарантии безопасности. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.

https://ria.ru/20250217/ssha-1999909689.html

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000904878.html

сша

киев

украина

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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, майк уолтц, мюнхенская конференция по безопасности