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СМИ: офис Зеленского подтвердил неготовность к соглашению о минералах - РИА Новости, 22.02.2025
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14:44 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/soglashenie-2000995807.html
СМИ: офис Зеленского подтвердил неготовность к соглашению о минералах
СМИ: офис Зеленского подтвердил неготовность к соглашению о минералах - РИА Новости, 22.02.2025
СМИ: офис Зеленского подтвердил неготовность к соглашению о минералах
Украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на источник в офисе Владимира Зеленского, сообщает, что там подтвердили информацию западных СМИ о неготовности... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:44:00+03:00
2025-02-22T14:44:00+03:00
в мире
сша
киев
украина
владимир зеленский
дональд трамп
майк уолтц
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на источник в офисе Владимира Зеленского, сообщает, что там подтвердили информацию западных СМИ о неготовности Киева подписать соглашение с США по минеральным ресурсам. Ранее в субботу телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что Зеленский не готов подписать соглашение с США по полезным ископаемым из-за ряда проблемных вопросов. "Источник "Общественного" в офисе президента проинформировал, что подписания соглашения о редкоземельных металлах сегодня не будет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Днем ранее "Общественное", ссылаясь на источник в офисе Зеленского, сообщило, что команда Зеленского работала над проектом соглашения с США о полезных ископаемых всю ночь на пятницу, но документ все еще не отражает интересы Украины и не содержит нужные Киеву гарантии безопасности. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
https://ria.ru/20250217/ssha-1999909689.html
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сша
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в мире, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, майк уолтц, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Мюнхенская конференция по безопасности
СМИ: офис Зеленского подтвердил неготовность к соглашению о минералах

Офис Зеленского сообщил о неготовности подписывать соглашение с США о минералах

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на источник в офисе Владимира Зеленского, сообщает, что там подтвердили информацию западных СМИ о неготовности Киева подписать соглашение с США по минеральным ресурсам.
Ранее в субботу телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что Зеленский не готов подписать соглашение с США по полезным ископаемым из-за ряда проблемных вопросов.
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"Источник "Общественного" в офисе президента проинформировал, что подписания соглашения о редкоземельных металлах сегодня не будет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Днем ранее "Общественное", ссылаясь на источник в офисе Зеленского, сообщило, что команда Зеленского работала над проектом соглашения с США о полезных ископаемых всю ночь на пятницу, но документ все еще не отражает интересы Украины и не содержит нужные Киеву гарантии безопасности.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.
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