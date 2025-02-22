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Вильфанд объяснил уменьшение снега в центре России
Вильфанд объяснил уменьшение снега в центре России - РИА Новости, 22.02.2025
Вильфанд объяснил уменьшение снега в центре России
Снежный покров в центре европейской части России, несмотря на морозы, уменьшается на один-два сантиметра в день из-за сублимации, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T04:50:00+03:00
2025-02-22T04:50:00+03:00
2025-02-22T05:40:00+03:00
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Снежный покров в центре европейской части России, несмотря на морозы, уменьшается на один-два сантиметра в день из-за сублимации, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Один фокус заключается в том, что снег, которого и так немного, уменьшается в день на один-два сантиметра, а почему? Температуры ведь отрицательные. Дело в том, что происходит сублимация — солнечная энергия попадает на подстилающую поверхность, покрытую снегом, и это приводит к тому, что снег, минуя жидкую фазу, сразу превращается в водяной пар", — сказал Вильфанд.На этой неделе в центре европейской части территории России сохраняются минусовые температуры.
https://ria.ru/20250129/zima-1995982258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Вильфанд объяснил уменьшение снега в центре России
Вильфанд: снег в центре России исчезает из-за сублимации, несмотря на мороз