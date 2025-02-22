https://ria.ru/20250222/sneg-2000944679.html

Вильфанд объяснил уменьшение снега в центре России

Вильфанд объяснил уменьшение снега в центре России - РИА Новости, 22.02.2025

Вильфанд объяснил уменьшение снега в центре России

Снежный покров в центре европейской части России, несмотря на морозы, уменьшается на один-два сантиметра в день из-за сублимации, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T04:50:00+03:00

2025-02-22T04:50:00+03:00

2025-02-22T05:40:00+03:00

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Снежный покров в центре европейской части России, несмотря на морозы, уменьшается на один-два сантиметра в день из-за сублимации, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Один фокус заключается в том, что снег, которого и так немного, уменьшается в день на один-два сантиметра, а почему? Температуры ведь отрицательные. Дело в том, что происходит сублимация — солнечная энергия попадает на подстилающую поверхность, покрытую снегом, и это приводит к тому, что снег, минуя жидкую фазу, сразу превращается в водяной пар", — сказал Вильфанд.На этой неделе в центре европейской части территории России сохраняются минусовые температуры.

https://ria.ru/20250129/zima-1995982258.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество