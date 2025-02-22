Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд объяснил уменьшение снега в центре России - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 22.02.2025 (обновлено: 05:40 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/sneg-2000944679.html
Вильфанд объяснил уменьшение снега в центре России
Вильфанд объяснил уменьшение снега в центре России - РИА Новости, 22.02.2025
Вильфанд объяснил уменьшение снега в центре России
Снежный покров в центре европейской части России, несмотря на морозы, уменьшается на один-два сантиметра в день из-за сублимации, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T04:50:00+03:00
2025-02-22T05:40:00+03:00
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997678870_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_e33d46de7b56768af65b2982f4d81eb1.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Снежный покров в центре европейской части России, несмотря на морозы, уменьшается на один-два сантиметра в день из-за сублимации, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Один фокус заключается в том, что снег, которого и так немного, уменьшается в день на один-два сантиметра, а почему? Температуры ведь отрицательные. Дело в том, что происходит сублимация — солнечная энергия попадает на подстилающую поверхность, покрытую снегом, и это приводит к тому, что снег, минуя жидкую фазу, сразу превращается в водяной пар", — сказал Вильфанд.На этой неделе в центре европейской части территории России сохраняются минусовые температуры.
https://ria.ru/20250129/zima-1995982258.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997678870_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_25b972636479519e7d60efb41ee50575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Вильфанд объяснил уменьшение снега в центре России

Вильфанд: снег в центре России исчезает из-за сублимации, несмотря на мороз

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСнег
Снег - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Снег. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Снежный покров в центре европейской части России, несмотря на морозы, уменьшается на один-два сантиметра в день из-за сублимации, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Один фокус заключается в том, что снег, которого и так немного, уменьшается в день на один-два сантиметра, а почему? Температуры ведь отрицательные. Дело в том, что происходит сублимация — солнечная энергия попадает на подстилающую поверхность, покрытую снегом, и это приводит к тому, что снег, минуя жидкую фазу, сразу превращается в водяной пар", — сказал Вильфанд.
На этой неделе в центре европейской части территории России сохраняются минусовые температуры.
Метель в Новосибирске 13 мая - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Какую погоду ждать россиянам зимой, весной и летом 2025 года
29 января, 08:30
 
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала