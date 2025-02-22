https://ria.ru/20250222/sk-2000956224.html
СК направил в суд дело националистов Корчинского и Середюка
СК направил в суд дело националистов Корчинского и Середюка - РИА Новости, 22.02.2025
СК направил в суд дело националистов Корчинского и Середюка
Уголовное дело в отношении украинских националистов Корчинского и Середюка направлено в суд для заочного рассмотрения, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T09:14:00+03:00
2025-02-22T09:14:00+03:00
2025-02-22T09:14:00+03:00
происшествия
россия
дмитрий корчинский
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997065026_40:0:2449:1355_1920x0_80_0_0_e19d8cb8b91c97a64e6eda58311afabc.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении украинских националистов Корчинского и Середюка направлено в суд для заочного рассмотрения, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Также в суд для рассмотрения заочно направлено уголовное дело по обвинению двух украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка. Указанные лица публично заявляли о необходимости уничтожения русских по национальному признаку. Середюк под видом достоверных сообщений распространил заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных Сил РФ в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчины заочно арестованы и объявлены в розыск.
https://ria.ru/20240822/genprokuratura-1967886849.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1997065026_341:0:2148:1355_1920x0_80_0_0_e3a92921066f34c9f47f654cf3bbcab8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дмитрий корчинский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Дмитрий Корчинский, Следственный комитет России (СК РФ)
СК направил в суд дело националистов Корчинского и Середюка
СК: дело двух украинских националистов Корчинского и Середюка направлено в суд