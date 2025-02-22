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СК направил в суд дело националистов Корчинского и Середюка

СК направил в суд дело националистов Корчинского и Середюка - РИА Новости, 22.02.2025

СК направил в суд дело националистов Корчинского и Середюка

Уголовное дело в отношении украинских националистов Корчинского и Середюка направлено в суд для заочного рассмотрения, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T09:14:00+03:00

2025-02-22T09:14:00+03:00

2025-02-22T09:14:00+03:00

происшествия

россия

дмитрий корчинский

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении украинских националистов Корчинского и Середюка направлено в суд для заочного рассмотрения, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Также в суд для рассмотрения заочно направлено уголовное дело по обвинению двух украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка. Указанные лица публично заявляли о необходимости уничтожения русских по национальному признаку. Середюк под видом достоверных сообщений распространил заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных Сил РФ в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчины заочно арестованы и объявлены в розыск.

https://ria.ru/20240822/genprokuratura-1967886849.html

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2025

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происшествия, россия, дмитрий корчинский, следственный комитет россии (ск рф)