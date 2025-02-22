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СК направил в суд дело националистов Корчинского и Середюка - РИА Новости, 22.02.2025
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09:14 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/sk-2000956224.html
СК направил в суд дело националистов Корчинского и Середюка
СК направил в суд дело националистов Корчинского и Середюка - РИА Новости, 22.02.2025
СК направил в суд дело националистов Корчинского и Середюка
Уголовное дело в отношении украинских националистов Корчинского и Середюка направлено в суд для заочного рассмотрения, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T09:14:00+03:00
2025-02-22T09:14:00+03:00
происшествия
россия
дмитрий корчинский
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении украинских националистов Корчинского и Середюка направлено в суд для заочного рассмотрения, сообщили РИА Новости в СК РФ. "Также в суд для рассмотрения заочно направлено уголовное дело по обвинению двух украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка. Указанные лица публично заявляли о необходимости уничтожения русских по национальному признаку. Середюк под видом достоверных сообщений распространил заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных Сил РФ в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчины заочно арестованы и объявлены в розыск.
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происшествия, россия, дмитрий корчинский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Дмитрий Корчинский, Следственный комитет России (СК РФ)
СК направил в суд дело националистов Корчинского и Середюка

СК: дело двух украинских националистов Корчинского и Середюка направлено в суд

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Уголовное дело в отношении украинских националистов Корчинского и Середюка направлено в суд для заочного рассмотрения, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Также в суд для рассмотрения заочно направлено уголовное дело по обвинению двух украинских националистов Дмитрия Корчинского и Алексея Середюка. Указанные лица публично заявляли о необходимости уничтожения русских по национальному признаку. Середюк под видом достоверных сообщений распространил заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных Сил РФ в ходе проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчины заочно арестованы и объявлены в розыск.
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ПроисшествияРоссияДмитрий КорчинскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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