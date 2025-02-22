https://ria.ru/20250222/siriya-2000995658.html

Силы США нанесли авиаудар по Сирии

Силы США нанесли авиаудар по Сирии - РИА Новости, 22.02.2025

Силы США нанесли авиаудар по Сирии

Центральное командование вооруженными силами США сообщило в соцсети X о нанесении авиаудара по Сирии, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:44:00+03:00

2025-02-22T14:44:00+03:00

2025-02-22T14:44:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Центральное командование вооруженными силами США сообщило в соцсети X о нанесении авиаудара по Сирии, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный координатор руководства исламистской группировки "Хуррас ад-Дин", имеющей связи с террористической организацией "Аль-Каида"*. "Силы центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) 21 февраля провели точечный авиаудар в северо-западной Сирии, убив Васима Тахсина Байракдара, высокопоставленного координатора руководства террористической организации "Хуррас ад-Дин", имеющей связи с "Аль-Каидой"*, - говорится в сообщении командования."Хуррас ад-Дин" - одно из ответвлений запрещенной в РФ террористической организации "Аль-Каида"*, действует в Сирии, продвигая радикальную исламистскую идеологию. По данным США, группировка активно участвует в боевых действиях, угрожая стабильности и безопасности в регионе.* Запрещенная в России террористическая организация

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в мире, сирия, сша, россия, аль-каида, вооруженные силы сша