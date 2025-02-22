Маргарита Симоньян станет ведущей программы "Ч.Т.Д." на НТВ
Маргарита Симоньян будет вести программу "Ч.Т.Д." на НТВ, пока Кеосаян в коме
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что станет ведущей программы "Ч.Т.Д." на телеканале НТВ, пока ее муж Тигран Кеосаян находится в коме.
"Здравствуйте, сограждане. Много лет на НТВ эту фразу "Здравствуйте, сограждане" вы слышали от Тиграна Кеосаяна, моего мужа. Наверное, многие из вас знают, что он в коме. И два месяца вот уже мы ждем возвращения в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждем, я буду вести эту программу", — сказала она, анонсируя передачу.
В начале января Симоньян заявила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме.
Она отметила, что программа будет "совсем другая", приуроченная к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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"В этом году я буду рассказывать о тех людях, наших героях, ковавших эту победу, создававших песни этой победы, стихи этой победы, подвиги этой победы, обеспечивших по-настоящему, не пафосными словами, а в действительности мир во всем мире, позволивших нам родиться и жить", — добавила медиаменеджер.
Премьера документального проекта Маргариты Симоньян "Ч.Т.Д." состоится в субботу, 22 февраля, в эфире телеканала НТВ.