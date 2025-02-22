https://ria.ru/20250222/simonyan-2000982724.html

Маргарита Симоньян станет ведущей программы "Ч.Т.Д." на НТВ

Маргарита Симоньян станет ведущей программы "Ч.Т.Д." на НТВ - РИА Новости, 22.02.2025

Маргарита Симоньян станет ведущей программы "Ч.Т.Д." на НТВ

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что станет ведущей программы "Ч.Т.Д." на телеканале НТВ, пока ее муж... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T13:13:00+03:00

2025-02-22T13:13:00+03:00

2025-02-22T13:37:00+03:00

общество

маргарита симоньян

тигран кеосаян

нтв (телеканал)

медиа - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584337_0:251:3135:2014_1920x0_80_0_0_b87b3f3207c51f144842320ae4d1ee80.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что станет ведущей программы "Ч.Т.Д." на телеканале НТВ, пока ее муж Тигран Кеосаян находится в коме."Здравствуйте, сограждане. Много лет на НТВ эту фразу "Здравствуйте, сограждане" вы слышали от Тиграна Кеосаяна, моего мужа. Наверное, многие из вас знают, что он в коме. И два месяца вот уже мы ждем возвращения в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждем, я буду вести эту программу", — сказала она, анонсируя передачу.Она отметила, что программа будет "совсем другая", приуроченная к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."В этом году я буду рассказывать о тех людях, наших героях, ковавших эту победу, создававших песни этой победы, стихи этой победы, подвиги этой победы, обеспечивших по-настоящему, не пафосными словами, а в действительности мир во всем мире, позволивших нам родиться и жить", — добавила медиаменеджер.Премьера документального проекта Маргариты Симоньян "Ч.Т.Д." состоится в субботу, 22 февраля, в эфире телеканала НТВ.

https://ria.ru/20250112/zakharova-1993384239.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, маргарита симоньян, тигран кеосаян, нтв (телеканал), медиа - общество