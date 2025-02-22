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Маргарита Симоньян станет ведущей программы "Ч.Т.Д." на НТВ - РИА Новости, 22.02.2025
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13:13 22.02.2025 (обновлено: 13:37 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/simonyan-2000982724.html
Маргарита Симоньян станет ведущей программы "Ч.Т.Д." на НТВ
Маргарита Симоньян станет ведущей программы "Ч.Т.Д." на НТВ - РИА Новости, 22.02.2025
Маргарита Симоньян станет ведущей программы "Ч.Т.Д." на НТВ
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что станет ведущей программы "Ч.Т.Д." на телеканале НТВ, пока ее муж... РИА Новости, 22.02.2025
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общество
маргарита симоньян
тигран кеосаян
нтв (телеканал)
медиа - общество
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что станет ведущей программы "Ч.Т.Д." на телеканале НТВ, пока ее муж Тигран Кеосаян находится в коме."Здравствуйте, сограждане. Много лет на НТВ эту фразу "Здравствуйте, сограждане" вы слышали от Тиграна Кеосаяна, моего мужа. Наверное, многие из вас знают, что он в коме. И два месяца вот уже мы ждем возвращения в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждем, я буду вести эту программу", — сказала она, анонсируя передачу.Она отметила, что программа будет "совсем другая", приуроченная к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.&quot;В этом году я буду рассказывать о тех людях, наших героях, ковавших эту победу, создававших песни этой победы, стихи этой победы, подвиги этой победы, обеспечивших по-настоящему, не пафосными словами, а в действительности мир во всем мире, позволивших нам родиться и жить&quot;, — добавила медиаменеджер.Премьера документального проекта Маргариты Симоньян "Ч.Т.Д." состоится в субботу, 22 февраля, в эфире телеканала НТВ.
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общество, маргарита симоньян, тигран кеосаян, нтв (телеканал), медиа - общество
Общество, Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, НТВ (телеканал), Медиа - Общество
Маргарита Симоньян станет ведущей программы "Ч.Т.Д." на НТВ

Маргарита Симоньян будет вести программу "Ч.Т.Д." на НТВ, пока Кеосаян в коме

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что станет ведущей программы "Ч.Т.Д." на телеканале НТВ, пока ее муж Тигран Кеосаян находится в коме.
"Здравствуйте, сограждане. Много лет на НТВ эту фразу "Здравствуйте, сограждане" вы слышали от Тиграна Кеосаяна, моего мужа. Наверное, многие из вас знают, что он в коме. И два месяца вот уже мы ждем возвращения в нашу семью мужа, отца, сына. Пока мы его ждем, я буду вести эту программу", — сказала она, анонсируя передачу.

В начале января Симоньян заявила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме.

Она отметила, что программа будет "совсем другая", приуроченная к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«

"В этом году я буду рассказывать о тех людях, наших героях, ковавших эту победу, создававших песни этой победы, стихи этой победы, подвиги этой победы, обеспечивших по-настоящему, не пафосными словами, а в действительности мир во всем мире, позволивших нам родиться и жить", — добавила медиаменеджер.

Премьера документального проекта Маргариты Симоньян "Ч.Т.Д." состоится в субботу, 22 февраля, в эфире телеканала НТВ.
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ОбществоМаргарита СимоньянТигран КеосаянНТВ (телеканал)Медиа - Общество
 
 
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