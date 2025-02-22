https://ria.ru/20250222/shreder-2000998837.html

Экс-глава Bild признал ошибки в освещении деятельности Шредера

Экс-глава Bild признал ошибки в освещении деятельности Шредера - РИА Новости, 22.02.2025

Экс-глава Bild признал ошибки в освещении деятельности Шредера

Экс-глава крупнейшей немецкой газеты Bild Кай Дикманн признал ошибки редакционного курса издания при освещении внешней политики экс-канцлера ФРГ Герхарда... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:59:00+03:00

2025-02-22T14:59:00+03:00

2025-02-22T14:59:00+03:00

в мире

германия

ирак

украина

герхард шредер

bild

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Экс-глава крупнейшей немецкой газеты Bild Кай Дикманн признал ошибки редакционного курса издания при освещении внешней политики экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, об этом он заявил в интервью газете Augsburger Allgemeine. "Я считаю, что отношение к нему (Шрёдеру - ред.) со стороны части общественности и его собственной партии является недостойным... Именно он своими реформами обеспечил нам 15-летний экономический бум. Должен сказать: газета Bild под моим руководством оказалась на неправильной стороне истории в двух исторических ситуациях", - сказал Дикманн газете. Он подчеркнул, что Bild отвергла предложенную "Повестку дня 2010", а также приветствовала войну в Ираке, которой Шрёдер сказал "нет". После начала российской специальной военной операции на Украине экс-канцлер ФРГ подвергся со стороны германских и других европейских политиков резкой критике за сохранение связей с Россией. Бюджетный комитет бундестага даже лишил Шрёдера части полагающихся ему привилегий, сохранив при этом ежемесячную пенсию. Тем не менее, весной прошлого года федеральная арбитражная комиссия правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) позволила бывшему канцлеру сохранить членство в партии. Вместе с тем, на протяжении последних месяцев Шрёдер практически не появлялся в медийном пространстве и не комментировал украинский конфликт и теракт на "Северных потоках".

https://ria.ru/20250202/putin-1996881902.html

https://ria.ru/20250204/1478554279.html

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ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, ирак, украина, герхард шредер, bild, северный поток, авария на "северных потоках"