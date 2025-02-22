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Стала известна причина смерти создателя "Дорожного радио" - РИА Новости, 22.02.2025
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00:38 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/shot-2000935728.html
Стала известна причина смерти создателя "Дорожного радио"
Стала известна причина смерти создателя "Дорожного радио" - РИА Новости, 22.02.2025
Стала известна причина смерти создателя "Дорожного радио"
Причиной смерти создателя "Дорожного радио" Андрея Михайлова стали последствия онкологического заболевания, пишет SHOT. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T00:38:00+03:00
2025-02-22T00:38:00+03:00
общество
андрей михайлов (дорожное радио)
россия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Причиной смерти создателя "Дорожного радио" Андрея Михайлова стали последствия онкологического заболевания, пишет SHOT."В 2023 году у медиаменеджера нашли рак, он несколько лет боролся с болезнью и проходил лечение в московской больнице", — заявил канал.Кроме того, в материале отмечается, что в прошлом году состояние здоровья Михайлова ухудшилось: появились проблемы с дыханием и даже случился отек Квинке.Андрей Михайлов умер 21 февраля 2025 года в возрасте 54 лет. Он посвятил работе на радио почти 30 лет. В 2003 году медиаменеджер создал концепцию нового проекта — "Дорожное радио" и запустил его в эфир. Под руководством Михайлова эта радиостанция стала одним из лидеров в отечественном вещании.
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общество, андрей михайлов (дорожное радио), россия
Общество, Андрей Михайлов (Дорожное радио), Россия
Стала известна причина смерти создателя "Дорожного радио"

Shot: cоздатель "Дорожного радио" Михайлов умер от последствий рака

© Фото : Европейская медиагруппаАндрей Михайлов
Андрей Михайлов - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : Европейская медиагруппа
Андрей Михайлов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Причиной смерти создателя "Дорожного радио" Андрея Михайлова стали последствия онкологического заболевания, пишет SHOT.
"В 2023 году у медиаменеджера нашли рак, он несколько лет боролся с болезнью и проходил лечение в московской больнице", — заявил канал.
Кроме того, в материале отмечается, что в прошлом году состояние здоровья Михайлова ухудшилось: появились проблемы с дыханием и даже случился отек Квинке.
Андрей Михайлов умер 21 февраля 2025 года в возрасте 54 лет. Он посвятил работе на радио почти 30 лет. В 2003 году медиаменеджер создал концепцию нового проекта — "Дорожное радио" и запустил его в эфир. Под руководством Михайлова эта радиостанция стала одним из лидеров в отечественном вещании.
 
ОбществоАндрей Михайлов (Дорожное радио)Россия
 
 
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