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Шольц передумал уходить из политики, если не станет канцлером - РИА Новости, 22.02.2025
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23:31 22.02.2025
https://ria.ru/20250222/sholts-2001054346.html
Шольц передумал уходить из политики, если не станет канцлером
Шольц передумал уходить из политики, если не станет канцлером - РИА Новости, 22.02.2025
Шольц передумал уходить из политики, если не станет канцлером
Канцлер ФРГ Олаф Шольц передумал уходить из большой политики в случае проигрыша на выборах и заявил о намерении сохранить депутатский мандат, если он его... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T23:31:00+03:00
2025-02-22T23:31:00+03:00
в мире
германия
олаф шольц
хдс/хсс
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц передумал уходить из большой политики в случае проигрыша на выборах и заявил о намерении сохранить депутатский мандат, если он его получит на грядущих выборах, но не станет при этом канцлером. Ранее, выступая в подкасте Jung &amp; Naiv, Шольц заявил, что уверен в своем переизбрании на пост канцлера, но при этом добавил, что уйдет на покой после того, как перестанет быть главой правительства. "Это уже давно было решено", - сказал Шольц, отвечая на вопрос журналиста, сохранит ли он за собой депутатский мандат, если не станет канцлером. Слова Шольца приводит информационное агентство DPA. Досрочные парламентские выборы пройдут в Германии 23 февраля, причем по опросам социал-демократы (СДПГ) Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
https://ria.ru/20250221/ekspert-2000754985.html
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в мире, германия, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Германия, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
Шольц передумал уходить из политики, если не станет канцлером

Шольц намерен сохранить депутатский мандат, если не станет канцлером

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 23 фев - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц передумал уходить из большой политики в случае проигрыша на выборах и заявил о намерении сохранить депутатский мандат, если он его получит на грядущих выборах, но не станет при этом канцлером.
Ранее, выступая в подкасте Jung & Naiv, Шольц заявил, что уверен в своем переизбрании на пост канцлера, но при этом добавил, что уйдет на покой после того, как перестанет быть главой правительства.
Канцлер Германии Олаф Шольц делает заявление в Берлине после официального запроса о вотуме доверия в парламенте - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Эксперт оценил шансы Шольца на пост канцлера Германии
21 февраля, 12:04
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"Это уже давно было решено", - сказал Шольц, отвечая на вопрос журналиста, сохранит ли он за собой депутатский мандат, если не станет канцлером. Слова Шольца приводит информационное агентство DPA.
Досрочные парламентские выборы пройдут в Германии 23 февраля, причем по опросам социал-демократы (СДПГ) Шольца идут третьими, уступая оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
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