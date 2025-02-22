https://ria.ru/20250222/sholts-2000986757.html

Наследие Шольца: стагнация, высокие цены и банкротства

Наследие Шольца: стагнация, высокие цены и банкротства - РИА Новости, 22.02.2025

Наследие Шольца: стагнация, высокие цены и банкротства

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц и его Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) давно не пользуются популярностью среди немецких избирателей. Рейтинг... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T13:41:00+03:00

2025-02-22T13:41:00+03:00

2025-02-22T13:41:00+03:00

германия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц и его Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) давно не пользуются популярностью среди немецких избирателей. Рейтинг СДПГ в последний год колеблется в районе 15%, что не позволяет ей рассчитывать на результат выше третьего места на досрочных парламентских выборах 23 февраля. Таким образом, вероятность возвращения Шольца на пост канцлера невелика. При этом он сам заявил о намерении покинуть политику после того, как перестанет быть главой немецкого правительства. В случае своего ухода он оставит страну в состоянии экономического, промышленного и миграционного кризисов. Шольц пришел к власти в декабре 2021 года, когда кризис, связанный с пандемией COVID-19, подходил к концу, а разногласия между Россией и Западом продолжали усиливаться, в конечном счете приведя к обострению украинского конфликта. Канцлер возглавил правительство, состоящее из трех партий: СДПГ, "Зеленых" и Свободной демократической партии Германии (СвДП). Они назвали себя "коалицией прогресса" и представили амбициозную программу преодоления экономического спада, связанного с пандемией, и развития "зеленой" энергетики. Однако многим планам нового правительства не суждено было сбыться. 27 февраля 2022 года на фоне начала специальной военной операции Шольц выступил в бундестаге с призывом осуществить коренной пересмотр внешней политики ФРГ, который он назвал "сменой эпох". Она подразумевала радикальное изменение политики в отношении России, всемерную поддержку Украины и усиление обороноспособности Германии. Уже в июне парламент принял закон о создании специального фонда в размере 100 миллиардов евро для финансирования обороны. Кроме того, Германия начала политику отказа от российских энергоносителей. Ради достижения этих целей Шольц фактически пожертвовал развитием экономики ФРГ. Экономика ФРГ, которая в 2021 году начала восстанавливаться после серьезного спада во время пандемии, в следующем году существенно замедлила свой рост. По данным Федерального статистического бюро Германии, ВВП страны за 2022 год вырос лишь на 1,4%, так и не вернувшись к уровню до пандемии. В следующие два года пребывания Шольца у власти экономика ФРГ окончательно погрузилась в рецессию: в 2023 году ВВП сократился на 0,3%, а в 2024 году – на 0,2%. В последний раз отсутствие роста немецкой экономики на протяжении двух лет подряд фиксировалось более 20 лет назад, в 2002 и 2003 годах. При этом власти не надеются на резкий "взлет" немецкой экономики и в 2025 году: правительство в своем ежегодном докладе понизило прогноз роста ВВП страны с 1,1% до 0,3%. В результате прекращения поставок российских энергоносителей Германия столкнулась с энергетическим кризисом. Особенно тяжелой была ситуация в 2022 году, когда цены на электроэнергию и топливо увеличились более чем на 30% по сравнению с уровнем предыдущего года. В следующие два года ситуация относительно стабилизировалась, но цены на прежний уровень так и не вернулись. Реализация в 2023 году принятого еще при экс-канцлере ФРГ Ангеле Меркель решения об отключении от сети последних трех немецких АЭС также способствовала углублению кризиса. Правительство Шольца сделало ставку на более широкое использование возобновляемых источников энергии. Их доля в выработке электроэнергии впервые в истории ФРГ превысила 50% в 2023 году. Кроме того, Германия переключилась на импорт дорогого сжиженного природного газа из США. Также ФРГ при Шольце, по данным федерального сетевого агентства, нарастила импорт электроэнергии. Примечательно, что несмотря на отказ от собственной атомной энергетики, почти 30% импортируемой электроэнергии было произведено на зарубежных АЭС. Экономический спад и энергетический кризис напрямую отразились на жизни немецких граждан. В последние несколько лет в стране наблюдается рост инфляции. По данным статистического агентства Германии, наиболее резкий скачок инфляции произошел в 2022 году, когда темп ее роста составил 6,9% (после 3,1% в 2021 году), а в 2023 году он снизился до 5,9%. Согласно ежегодному экономическому докладу правительства, в 2024 году инфляция выросла уже не более чем на 2,8%. При этом уровень безработицы при Шольце практически не изменился, оставшись на уровне чуть более 6%. ФРГ столкнулась с серьезным промышленным кризисом во время пребывания Шольца у власти. Уровень промышленного производства, по данным федерального статистического бюро, снижался все три года, которые Шольц находился на посту канцлера: на 0,3% в 2022 году, на 1,9% в 2023 году и на 4,5% в 2024 году. В кризисном состоянии находится в первую очередь ключевая для Германии автомобильная отрасль. Она пострадала из-за слабой экономической конъюнктуры и роста конкуренции со стороны китайских фирм. Особый резонанс получила ситуация с планами концерна Volkswagen по закрытию нескольких заводов и сокращению десятков тысяч рабочих мест. Производитель частично пересмотрел свои планы в конце 2024 года после многочисленных протестов работников концерна и напряженных переговоров с профсоюзом. В Германии наблюдается рост числа банкротств предприятий. Если за 2021 год, по данным федерального статистического бюро, обанкротились чуть менее 14 тысяч немецких компаний, то в 2023 году этот показатель достиг почти 18 тысяч. Германия при Шольце впервые выполнила требование НАТО, доведя свои расходы на оборону до уровня в 2% ВВП. По данным альянса, в 2024 году оборонный бюджет ФРГ составил 2,12% ВВП. Кроме того, после 2022 года Германия стала вторым в мире государством после США по объемам военной и финансовой помощи Украине. По данным правительства ФРГ, Германия выделила Киеву на разные цели около 44 миллиардов евро по состоянию на начало февраля 2025 года. Среди прочего ФРГ поставляет Украине зенитно-ракетные комплексы Patiot и Iris-T, реактивные системы залпового огня Mars II, танки Leopard, боевые машины пехоты Marder и вертолеты. При этом Шольц категорически отказался передавать Киеву крылатые ракеты Taurus. Прием сотен тысяч украинских беженцев стал еще одной мерой поддержки Киева. По данным МВД страны, по состоянию на конец 2024 года в Германии проживало более 1,2 миллиона украинских граждан, подавляющее большинство которых составляли беженцы. Среди них работали лишь около 300 тысяч человек, более 700 тысяч украинцев получали пособие по безработице. При Шольце вновь обострилась проблема миграции, которая стала одной из ключевых вопросов предвыборной гонки. По данным федерального ведомства по делам миграции и беженцев, число заявок на предоставление убежища в ФРГ увеличилось с около 190 тысяч за 2021 год до примерно 350 тысяч в 2023 году. В 2024 году ситуация относительно стабилизировалась на уровне чуть выше 250 тысяч заявок. При этом летом прошлого года вступил в силу закон об упрощении процедуры натурализации, который позволил "хорошо интегрированным" мигрантам быстрее получить немецкое гражданство даже при условии сохранения гражданства своей страны. За последний год беженцы, которые в нескольких случаях находились в стране нелегально, осуществили ряд резонансных нападений с жертвами. Наиболее крупными из них стали августовский теракт в городе Золинген, когда гражданин Сирии убил ножом трех человек, а также наезд мужчины из Саудовской Аравии на автомобиле на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, в результате которого погибли шесть, а пострадали более 200 человек. В немецком обществе явно растет запрос на кардинальное ужесточение миграционного законодательства. По данным недавнего опроса института Infratest Dimap для телеканала ARD, почти 70% немцев выступают за сокращение приема беженцев в Германию.

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Ольга Фомченкова

германия, украина, киев, олаф шольц, ангела меркель, volkswagen group, нато, ard, в мире