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Шольц выступил с дерзким призывом по Украине после беседы с Зеленским - РИА Новости, 22.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:58 22.02.2025 (обновлено: 12:33 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/sholts-2000955091.html
Шольц выступил с дерзким призывом по Украине после беседы с Зеленским
Шольц выступил с дерзким призывом по Украине после беседы с Зеленским - РИА Новости, 22.02.2025
Шольц выступил с дерзким призывом по Украине после беседы с Зеленским
Украина должна иметь место за столом переговоров о мире <...>. Вопросы европейской безопасности должны обсуждаться с европейцами", — утверждает он. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T08:58:00+03:00
2025-02-22T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
германия
олаф шольц
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, не допущенный до переговорного процесса по Украине, выступил с призывом после телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Об этом он написал в соцсети X. "Украина должна иметь место за столом переговоров о мире &lt;...&gt;. Вопросы европейской безопасности должны обсуждаться с европейцами", — утверждает он. Владимир Зеленский на фоне критики от администрации президента США Дональда Трампа начал гонку за общением с европейскими лидерами, обзвонив за сутки шестерых. За пятницу в Telegram-канале Зеленского были опубликованы пять сообщений о проведенных им телефонных разговорах с европейскими лидерами. В частности, Зеленский созвонился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом. Ближе к ночи в Telegram-канале Зеленского появилось и сообщение о разговоре с Шольцем. С ним глава киевского режима обсудил противовоздушную оборону Украины и состоявшийся ранее разговор Зеленского и спецпосланника Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога.
https://ria.ru/20250222/ukraina-2000953259.html
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в мире, украина, владимир зеленский, германия, олаф шольц, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Германия, Олаф Шольц, США, Дональд Трамп
Шольц выступил с дерзким призывом по Украине после беседы с Зеленским

Шольц призвал дать Украине место за столом переговоров после беседы с Зеленским

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, не допущенный до переговорного процесса по Украине, выступил с призывом после телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Об этом он написал в соцсети X.

"Украина должна иметь место за столом переговоров о мире <...>. Вопросы европейской безопасности должны обсуждаться с европейцами", — утверждает он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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Вчера, 08:24
Владимир Зеленский на фоне критики от администрации президента США Дональда Трампа начал гонку за общением с европейскими лидерами, обзвонив за сутки шестерых.

За пятницу в Telegram-канале Зеленского были опубликованы пять сообщений о проведенных им телефонных разговорах с европейскими лидерами. В частности, Зеленский созвонился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом.

Ближе к ночи в Telegram-канале Зеленского появилось и сообщение о разговоре с Шольцем. С ним глава киевского режима обсудил противовоздушную оборону Украины и состоявшийся ранее разговор Зеленского и спецпосланника Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийГерманияОлаф ШольцСШАДональд Трамп
 
 
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