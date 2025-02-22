https://ria.ru/20250222/sholts-2000955091.html

Шольц выступил с дерзким призывом по Украине после беседы с Зеленским

Шольц выступил с дерзким призывом по Украине после беседы с Зеленским - РИА Новости, 22.02.2025

Шольц выступил с дерзким призывом по Украине после беседы с Зеленским

Украина должна иметь место за столом переговоров о мире <...>. Вопросы европейской безопасности должны обсуждаться с европейцами", — утверждает он. РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T08:58:00+03:00

2025-02-22T08:58:00+03:00

2025-02-22T12:33:00+03:00

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, не допущенный до переговорного процесса по Украине, выступил с призывом после телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Об этом он написал в соцсети X. "Украина должна иметь место за столом переговоров о мире <...>. Вопросы европейской безопасности должны обсуждаться с европейцами", — утверждает он. Владимир Зеленский на фоне критики от администрации президента США Дональда Трампа начал гонку за общением с европейскими лидерами, обзвонив за сутки шестерых. За пятницу в Telegram-канале Зеленского были опубликованы пять сообщений о проведенных им телефонных разговорах с европейскими лидерами. В частности, Зеленский созвонился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом. Ближе к ночи в Telegram-канале Зеленского появилось и сообщение о разговоре с Шольцем. С ним глава киевского режима обсудил противовоздушную оборону Украины и состоявшийся ранее разговор Зеленского и спецпосланника Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога.

https://ria.ru/20250222/ukraina-2000953259.html

https://ria.ru/20250221/ukraina-2000620763.html

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в мире, украина, владимир зеленский, германия, олаф шольц, сша, дональд трамп