Шольц выступил с дерзким призывом по Украине после беседы с Зеленским
Шольц призвал дать Украине место за столом переговоров после беседы с Зеленским
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, не допущенный до переговорного процесса по Украине, выступил с призывом после телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Об этом он написал в соцсети X.
"Украина должна иметь место за столом переговоров о мире <...>. Вопросы европейской безопасности должны обсуждаться с европейцами", — утверждает он.
"Украина должна иметь место за столом переговоров о мире <...>. Вопросы европейской безопасности должны обсуждаться с европейцами", — утверждает он.
Владимир Зеленский на фоне критики от администрации президента США Дональда Трампа начал гонку за общением с европейскими лидерами, обзвонив за сутки шестерых.
За пятницу в Telegram-канале Зеленского были опубликованы пять сообщений о проведенных им телефонных разговорах с европейскими лидерами. В частности, Зеленский созвонился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом.
Ближе к ночи в Telegram-канале Зеленского появилось и сообщение о разговоре с Шольцем. С ним глава киевского режима обсудил противовоздушную оборону Украины и состоявшийся ранее разговор Зеленского и спецпосланника Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога.
За пятницу в Telegram-канале Зеленского были опубликованы пять сообщений о проведенных им телефонных разговорах с европейскими лидерами. В частности, Зеленский созвонился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, президентом Польши Анджеем Дудой, президентом Чехии Петром Павелом, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Словении Робертом Голобом.
Ближе к ночи в Telegram-канале Зеленского появилось и сообщение о разговоре с Шольцем. С ним глава киевского режима обсудил противовоздушную оборону Украины и состоявшийся ранее разговор Зеленского и спецпосланника Трампа по украинскому урегулированию Кита Келлога.
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