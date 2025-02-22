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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север" - РИА Новости, 22.02.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T12:10:00+03:00
2025-02-22T12:10:00+03:00
2025-02-22T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
волчанск
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в субботу министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Избицкое и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, бронетранспортер, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
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харьковская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), волчанск
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Волчанск
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Север"
МО РФ: ВСУ потеряли до 40 военнослужащих в зоне действия группировки "Север"