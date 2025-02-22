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В Раде сделали заявление о договоре с США - РИА Новости, 22.02.2025
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15:20 22.02.2025 (обновлено: 20:54 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/sdelka-2001001082.html
В Раде сделали заявление о договоре с США
В Раде сделали заявление о договоре с США - РИА Новости, 22.02.2025
В Раде сделали заявление о договоре с США
Договор по полезным ископаемым подпишут глава МИД Украины Андрей Сибига и американский госсекретарь Марко Рубио, написал депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T15:20:00+03:00
2025-02-22T20:54:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
марко рубио
верховная рада украины
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Договор по полезным ископаемым подпишут глава МИД Украины Андрей Сибига и американский госсекретарь Марко Рубио, написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале."Мои источники сообщают, что договор между Украиной и США по полезным ископаемым будет подписан Сибигой и Рубио", — написал он.В субботу телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что Владимир Зеленский не готов подписать договор с США по ресурсам из-за проблемных вопросов.В начале февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.В середине месяца газета Washington Post сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов. Вскоре Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Позднее Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку по металлам. По его словам, киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение.В пятницу советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц предположил, что Зеленский в ближайшее время согласится на сделку.По данным телеканала ABC, в Киеве работают над обновленным документом после визита спецпосланника по украинскому урегулированию Кита Келлога в постсоветскую республику.* Физическое лицо, внесенное Росинформмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, марко рубио, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности, андрей сибига
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Верховная Рада Украины, Мюнхенская конференция по безопасности, Андрей Сибига
В Раде сделали заявление о договоре с США

Гончаренко: договор между Украиной и США по ископаемым подпишут Сибига и Рубио

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Договор по полезным ископаемым подпишут глава МИД Украины Андрей Сибига и американский госсекретарь Марко Рубио, написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
"Мои источники сообщают, что договор между Украиной и США по полезным ископаемым будет подписан Сибигой и Рубио", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Все кончено: Трамп объявил охоту на Зеленского
21 февраля, 08:00
В субботу телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что Владимир Зеленский не готов подписать договор с США по ресурсам из-за проблемных вопросов.
В начале февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
В середине месяца газета Washington Post сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов. Вскоре Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Позднее Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку по металлам. По его словам, киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение.
В пятницу советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц предположил, что Зеленский в ближайшее время согласится на сделку.
По данным телеканала ABC, в Киеве работают над обновленным документом после визита спецпосланника по украинскому урегулированию Кита Келлога в постсоветскую республику.
* Физическое лицо, внесенное Росинформмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийМарко РубиоВерховная Рада УкраиныМюнхенская конференция по безопасностиАндрей Сибига
 
 
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