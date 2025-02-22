В Раде сделали заявление о договоре с США
Гончаренко: договор между Украиной и США по ископаемым подпишут Сибига и Рубио
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Договор по полезным ископаемым подпишут глава МИД Украины Андрей Сибига и американский госсекретарь Марко Рубио, написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
Все кончено: Трамп объявил охоту на Зеленского
21 февраля, 08:00
В субботу телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что Владимир Зеленский не готов подписать договор с США по ресурсам из-за проблемных вопросов.
В начале февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
В середине месяца газета Washington Post сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов. Вскоре Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Позднее Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку по металлам. По его словам, киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение.
В пятницу советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц предположил, что Зеленский в ближайшее время согласится на сделку.
По данным телеканала ABC, в Киеве работают над обновленным документом после визита спецпосланника по украинскому урегулированию Кита Келлога в постсоветскую республику.
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