https://ria.ru/20250222/sdelka-2001001082.html

В Раде сделали заявление о договоре с США

В Раде сделали заявление о договоре с США - РИА Новости, 22.02.2025

В Раде сделали заявление о договоре с США

Договор по полезным ископаемым подпишут глава МИД Украины Андрей Сибига и американский госсекретарь Марко Рубио, написал депутат Верховной рады Алексей... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T15:20:00+03:00

2025-02-22T15:20:00+03:00

2025-02-22T20:54:00+03:00

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верховная рада украины

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Договор по полезным ископаемым подпишут глава МИД Украины Андрей Сибига и американский госсекретарь Марко Рубио, написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* в Telegram-канале."Мои источники сообщают, что договор между Украиной и США по полезным ископаемым будет подписан Сибигой и Рубио", — написал он.В субботу телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что Владимир Зеленский не готов подписать договор с США по ресурсам из-за проблемных вопросов.В начале февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.В середине месяца газета Washington Post сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы Штатам права на 50 процентов еще не добытых минеральных ресурсов. Вскоре Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.Позднее Трамп подтвердил, что Киев сорвал сделку по металлам. По его словам, киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США Скоттом Бессентом во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение.В пятницу советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц предположил, что Зеленский в ближайшее время согласится на сделку.По данным телеканала ABC, в Киеве работают над обновленным документом после визита спецпосланника по украинскому урегулированию Кита Келлога в постсоветскую республику.* Физическое лицо, внесенное Росинформмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250221/tramp-2000651567.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, марко рубио, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности, андрей сибига