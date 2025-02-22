Мать погибшего военкора Журавлева подарила библиотеке сборник стихов об СВО
Мать погибшего военкора Журавлева подарила библиотеке в Салехарде сборник об СВО
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САЛЕХАРД, 22 фев - РИА Новости. Мать погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева подарила библиотеке в Салехарде сборник фронтовой прозы, куда также вошли стихи о СВО.
Выставку памяти Ростислава Журавлева "И вечность подарить себе в награду..." открыли в субботу в культурном центре "Наследие" в Салехарде. На ней представили фотографии, сделанные лично Журавлевым в горячих точках и дополненные его цитатами и стихами, а также работы его коллег.
"Мой сын писал стихи. Они опубликованы в сборнике "Шаг Победы". Он вышел у нас в Тюмени. Там не только стихи Ростислава, там вообще стихи и проза авторов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, в том числе СВО. Я хочу эту книгу передать вашей библиотеке", - сказала мать военкора Людмила Журавлева на открытии выставки.
Она также рассказала журналистам о детстве Ростислава.
"Он рос обычным мальчишкой. У него было много друзей, он хорошо учился, много читал. Для него бумажная книга - это всё. И он эту любовь именно к бумажной книге, к чтению пронес через всю свою жизнь. Именно, может быть, поэтому он стал журналистом", - подчеркнула она.
Ростислав Журавлев - военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева Орденом Мужества посмертно.
Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
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