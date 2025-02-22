Рейтинг@Mail.ru
Мать погибшего военкора Журавлева подарила библиотеке сборник стихов об СВО - РИА Новости, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 22.02.2025 (обновлено: 16:30 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/sbornik-2000999341.html
Мать погибшего военкора Журавлева подарила библиотеке сборник стихов об СВО
Мать погибшего военкора Журавлева подарила библиотеке сборник стихов об СВО - РИА Новости, 22.02.2025
Мать погибшего военкора Журавлева подарила библиотеке сборник стихов об СВО
Мать погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева подарила библиотеке в Салехарде сборник фронтовой прозы, куда также вошли стихи о СВО. РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T15:02:00+03:00
2025-02-22T16:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
салехард
ростислав журавлев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001003517_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a7eb591fa78826267f67801218442bdc.jpg
САЛЕХАРД, 22 фев - РИА Новости. Мать погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева подарила библиотеке в Салехарде сборник фронтовой прозы, куда также вошли стихи о СВО. Выставку памяти Ростислава Журавлева "И вечность подарить себе в награду..." открыли в субботу в культурном центре "Наследие" в Салехарде. На ней представили фотографии, сделанные лично Журавлевым в горячих точках и дополненные его цитатами и стихами, а также работы его коллег. "Мой сын писал стихи. Они опубликованы в сборнике "Шаг Победы". Он вышел у нас в Тюмени. Там не только стихи Ростислава, там вообще стихи и проза авторов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, в том числе СВО. Я хочу эту книгу передать вашей библиотеке", - сказала мать военкора Людмила Журавлева на открытии выставки. Она также рассказала журналистам о детстве Ростислава. "Он рос обычным мальчишкой. У него было много друзей, он хорошо учился, много читал. Для него бумажная книга - это всё. И он эту любовь именно к бумажной книге, к чтению пронес через всю свою жизнь. Именно, может быть, поэтому он стал журналистом", - подчеркнула она. Ростислав Журавлев - военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР. Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга. В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева Орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
https://ria.ru/20250222/zhuravlev-2000988892.html
https://ria.ru/20250220/konkurs-2000642594.html
https://ria.ru/20250221/kontsert-2000849465.html
россия
салехард
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мать Ростислава Журавлева о его преданности профессии
Мать погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева рассказала, что ее сын был фанатично предан своей профессии журналиста
2025-02-22T15:02
true
PT1M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001003517_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_238c43b9e5ae6dde08744a3786c77fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, салехард, ростислав журавлев, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Салехард, Ростислав Журавлев, Общество
Мать погибшего военкора Журавлева подарила библиотеке сборник стихов об СВО

Мать погибшего военкора Журавлева подарила библиотеке в Салехарде сборник об СВО

Читать ria.ru в
Дзен
САЛЕХАРД, 22 фев - РИА Новости. Мать погибшего военкора РИА Новости Ростислава Журавлева подарила библиотеке в Салехарде сборник фронтовой прозы, куда также вошли стихи о СВО.
Выставку памяти Ростислава Журавлева "И вечность подарить себе в награду..." открыли в субботу в культурном центре "Наследие" в Салехарде. На ней представили фотографии, сделанные лично Журавлевым в горячих точках и дополненные его цитатами и стихами, а также работы его коллег.
Выставка, посвященная памяти Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Коллеги погибшего военкора Журавлева показали видео в память о нем
Вчера, 13:49
"Мой сын писал стихи. Они опубликованы в сборнике "Шаг Победы". Он вышел у нас в Тюмени. Там не только стихи Ростислава, там вообще стихи и проза авторов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, в том числе СВО. Я хочу эту книгу передать вашей библиотеке", - сказала мать военкора Людмила Журавлева на открытии выставки.
Она также рассказала журналистам о детстве Ростислава.
"Он рос обычным мальчишкой. У него было много друзей, он хорошо учился, много читал. Для него бумажная книга - это всё. И он эту любовь именно к бумажной книге, к чтению пронес через всю свою жизнь. Именно, может быть, поэтому он стал журналистом", - подчеркнула она.
Ростислав Журавлев - военный журналист РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Военный корреспондент РИА Новости Александра Трофимова и Илья Бекишев, победитель специальной номинации, посвященной героям-военкорам времен Великой Отечественной войны и нашего времени, учрежденной МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В Москве наградили лауреатов конкурса "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
20 февраля, 20:01
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году его наградили призом премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области, через четыре дня после своего дня рождения. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил Журавлева Орденом Мужества посмертно.
Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Музей Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Посвященный участникам СВО концерт пройдет в Музее Победы 23 февраля
21 февраля, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСалехардРостислав ЖуравлевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала