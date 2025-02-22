https://ria.ru/20250222/sbor-2000995209.html

Иркутские школьники собрали 300 тысяч рублей для медицинского батальона

Иркутские школьники собрали 300 тысяч рублей для медицинского батальона - РИА Новости, 22.02.2025

Иркутские школьники собрали 300 тысяч рублей для медицинского батальона

Ученики школа №19 Иркутска во время благотворительной акции собрали почти 300 тысяч рублей для медицинского батальона воинской части, где служит выпускник... РИА Новости, 22.02.2025

2025-02-22T14:38:00+03:00

2025-02-22T14:38:00+03:00

2025-02-22T15:38:00+03:00

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ИРКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Ученики школа №19 Иркутска во время благотворительной акции собрали почти 300 тысяч рублей для медицинского батальона воинской части, где служит выпускник учебного заведения Алексей Шелехов, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. В иркутской школе №19 организовали благотворительный концерт "Служба ради жизни" и ярмарку, чтобы собрать средства для бойцов СВО. Все желающие могли приобрести сувениры и поделки, сделанные руками детей и их родителей. Все билеты на концерт также были распроданы. "Собранные в рамках акции 292,5 тысячи рублей будут переданы движению "Народный фронт", а далее – в медицинский батальон воинской части, где проходит службу иркутянин, выпускник школы №19, доктор медицинских наук Алексей Шелехов", - говорится в сообщении.На концерт, прошедший в актовом зале школы, пришли заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова и министр образования Приангарья Максим Парфенов.

иркутск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, иркутск