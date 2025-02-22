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Иркутские школьники собрали 300 тысяч рублей для медицинского батальона - РИА Новости, 22.02.2025
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14:38 22.02.2025 (обновлено: 15:38 22.02.2025)
https://ria.ru/20250222/sbor-2000995209.html
Иркутские школьники собрали 300 тысяч рублей для медицинского батальона
Иркутские школьники собрали 300 тысяч рублей для медицинского батальона - РИА Новости, 22.02.2025
Иркутские школьники собрали 300 тысяч рублей для медицинского батальона
Ученики школа №19 Иркутска во время благотворительной акции собрали почти 300 тысяч рублей для медицинского батальона воинской части, где служит выпускник... РИА Новости, 22.02.2025
2025-02-22T14:38:00+03:00
2025-02-22T15:38:00+03:00
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ИРКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Ученики школа №19 Иркутска во время благотворительной акции собрали почти 300 тысяч рублей для медицинского батальона воинской части, где служит выпускник учебного заведения Алексей Шелехов, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. В иркутской школе №19 организовали благотворительный концерт "Служба ради жизни" и ярмарку, чтобы собрать средства для бойцов СВО. Все желающие могли приобрести сувениры и поделки, сделанные руками детей и их родителей. Все билеты на концерт также были распроданы. "Собранные в рамках акции 292,5 тысячи рублей будут переданы движению "Народный фронт", а далее – в медицинский батальон воинской части, где проходит службу иркутянин, выпускник школы №19, доктор медицинских наук Алексей Шелехов", - говорится в сообщении.На концерт, прошедший в актовом зале школы, пришли заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова и министр образования Приангарья Максим Парфенов.
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общество, иркутск
Надежные люди, Общество, Иркутск
Иркутские школьники собрали 300 тысяч рублей для медицинского батальона

Ученики школы в Иркутске собрали 300 тыс руб для медицинского батальона на СВО

© Фото : пресс-служба правительства Иркутской областиПочти 300 тысяч рублей собрали для медбатальона СВО ученики школы №19 Иркутска
Почти 300 тысяч рублей собрали для медбатальона СВО ученики школы №19 Иркутска - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : пресс-служба правительства Иркутской области
Почти 300 тысяч рублей собрали для медбатальона СВО ученики школы №19 Иркутска
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ИРКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Ученики школа №19 Иркутска во время благотворительной акции собрали почти 300 тысяч рублей для медицинского батальона воинской части, где служит выпускник учебного заведения Алексей Шелехов, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
В иркутской школе №19 организовали благотворительный концерт "Служба ради жизни" и ярмарку, чтобы собрать средства для бойцов СВО. Все желающие могли приобрести сувениры и поделки, сделанные руками детей и их родителей. Все билеты на концерт также были распроданы.
© Фото : пресс-служба правительства Иркутской областиПочти 300 тысяч рублей собрали для медбатальона СВО ученики школы №19 Иркутска
Почти 300 тысяч рублей собрали для медбатальона СВО ученики школы №19 Иркутска - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : пресс-служба правительства Иркутской области
Почти 300 тысяч рублей собрали для медбатальона СВО ученики школы №19 Иркутска
"Собранные в рамках акции 292,5 тысячи рублей будут переданы движению "Народный фронт", а далее – в медицинский батальон воинской части, где проходит службу иркутянин, выпускник школы №19, доктор медицинских наук Алексей Шелехов", - говорится в сообщении.
На концерт, прошедший в актовом зале школы, пришли заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова и министр образования Приангарья Максим Парфенов.
© Фото : пресс-служба правительства Иркутской областиПочти 300 тысяч рублей собрали для медбатальона СВО ученики школы №19 Иркутска
Почти 300 тысяч рублей собрали для медбатальона СВО ученики школы №19 Иркутска - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© Фото : пресс-служба правительства Иркутской области
Почти 300 тысяч рублей собрали для медбатальона СВО ученики школы №19 Иркутска
 
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