Иркутские школьники собрали 300 тысяч рублей для медицинского батальона
Ученики школы в Иркутске собрали 300 тыс руб для медицинского батальона на СВО
© Фото : пресс-служба правительства Иркутской областиПочти 300 тысяч рублей собрали для медбатальона СВО ученики школы №19 Иркутска
© Фото : пресс-служба правительства Иркутской области
Почти 300 тысяч рублей собрали для медбатальона СВО ученики школы №19 Иркутска
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ИРКУТСК, 22 фев - РИА Новости. Ученики школа №19 Иркутска во время благотворительной акции собрали почти 300 тысяч рублей для медицинского батальона воинской части, где служит выпускник учебного заведения Алексей Шелехов, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
В иркутской школе №19 организовали благотворительный концерт "Служба ради жизни" и ярмарку, чтобы собрать средства для бойцов СВО. Все желающие могли приобрести сувениры и поделки, сделанные руками детей и их родителей. Все билеты на концерт также были распроданы.
© Фото : пресс-служба правительства Иркутской областиПочти 300 тысяч рублей собрали для медбатальона СВО ученики школы №19 Иркутска
© Фото : пресс-служба правительства Иркутской области
Почти 300 тысяч рублей собрали для медбатальона СВО ученики школы №19 Иркутска
"Собранные в рамках акции 292,5 тысячи рублей будут переданы движению "Народный фронт", а далее – в медицинский батальон воинской части, где проходит службу иркутянин, выпускник школы №19, доктор медицинских наук Алексей Шелехов", - говорится в сообщении.
На концерт, прошедший в актовом зале школы, пришли заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова и министр образования Приангарья Максим Парфенов.
© Фото : пресс-служба правительства Иркутской областиПочти 300 тысяч рублей собрали для медбатальона СВО ученики школы №19 Иркутска
© Фото : пресс-служба правительства Иркутской области
Почти 300 тысяч рублей собрали для медбатальона СВО ученики школы №19 Иркутска